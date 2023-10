Nuovi approfondimenti sulla ricerca degli elementi superpesanti e sulle loro origini

Da secoli la comunità scientifica è affascinata dalla ricerca di nuovi elementi. Il concetto di trasformare un elemento in un altro era un tempo il sogno degli alchimisti e ora, grazie ai progressi della scienza nucleare, è diventato realtà.

Negli ultimi decenni, scienziati provenienti da Stati Uniti, Germania e Russia hanno combinato con successo i nuclei atomici per creare nuovi elementi superpesanti. Tuttavia, questi elementi non sono stabili a causa del loro elevato numero di protoni. La repulsione elettromagnetica tra i protoni supera la forza attrattiva nucleare che tiene insieme il nucleo.

Da tempo si ipotizza l’esistenza di una “isola di stabilità” nella tavola periodica. Questa regione teorica, che si prevede contenga elementi con circa 164 protoni, possiederebbe un’emivita relativamente lunga o addirittura stabile. All'interno di quest'isola, si ritiene che la forza attrattiva nucleare bilanci la repulsione elettromagnetica.

Gli scienziati del Lawrence Berkeley National Laboratory hanno condotto esperimenti per pesare elementi superpesanti, contribuendo alla nostra comprensione delle loro proprietà. Tuttavia, rimane una sfida creare questi elementi pesanti in laboratorio. Per superare questa limitazione, i ricercatori stanno esplorando i processi naturali che potrebbero produrre questi elementi e studiando le loro caratteristiche uniche, come la densità di massa.

Calcolare la densità di massa degli elementi superpesanti è fondamentale per determinare il loro comportamento e le potenziali posizioni. I ricercatori utilizzano un modello che rappresenta un atomo di ciascun elemento pesante come una singola nuvola carica, particolarmente efficace per atomi di grandi dimensioni con una struttura reticolare come i metalli. Applicando questo modello hanno calcolato la densità degli elementi con 164 protoni e altri all'interno dell'isola di stabilità.

Sulla base dei loro calcoli, si stima che i metalli stabili con numero atomico intorno a 164 avrebbero densità comprese tra 36 e 68 g/cm3 (da 21 a 39 oz/in3). Tuttavia, questi calcoli fanno un’ipotesi conservativa riguardo alla massa dei nuclei atomici, suggerendo che l’intervallo effettivo potrebbe essere fino al 40% più alto.

Anche se gli elementi superpesanti potrebbero non essere presenti sulla superficie terrestre a causa della loro tendenza ad affondare nel terreno e ad essere eliminati per subduzione, potrebbero potenzialmente esistere negli asteroidi. Analogamente a come l’oro e altri metalli pesanti si sono depositati sulla superficie terrestre dopo le collisioni di asteroidi, è plausibile che gli elementi superpesanti siano stati portati sul nostro pianeta dagli asteroidi.

Gli scienziati hanno identificato una classe di oggetti superpesanti, inclusi gli asteroidi, che potrebbero contenere questi elementi densi. L'asteroide 33, noto anche come Polyhymnia, è uno di questi oggetti con una densità calcolata di 75.3 g/cm3 (43.5 oz/in3). Tuttavia, misurare la massa e il volume degli asteroidi distanti rimane una sfida.

In uno studio pubblicato nell'ottobre 2023, è stato introdotto il concetto di Compact Ultradense Objects (CUDO) per descrivere questi densi asteroidi. Si propone che alcuni CUDO nel sistema solare potrebbero ancora possedere elementi superpesanti nei loro nuclei, mentre le loro superfici appaiono normali a causa dell'accumulo di materia normale nel tempo.

Eventi astronomici come le fusioni di doppie stelle hanno il potenziale per produrre elementi superpesanti stabili in condizioni estreme. Alcuni di questi elementi potrebbero rimanere all’interno degli asteroidi creati durante questi eventi, rimanendo racchiusi all’interno di questi corpi celesti che orbitano attorno al sistema solare per miliardi di anni.

Il futuro riserva prospettive entusiasmanti per la ricerca degli elementi superpesanti e delle loro origini. La missione Gaia dell'Agenzia spaziale europea mira a creare una mappa tridimensionale dettagliata del cielo, fornendo ai ricercatori dati preziosi sul movimento degli asteroidi per ulteriori analisi. Inoltre, vengono condotte missioni spaziali per raccogliere materiale dalle superfici degli asteroidi e riportarlo sulla Terra per un esame approfondito.

Con ogni nuova scoperta e impegno di ricerca, gli scienziati si avvicinano sempre di più a svelare i misteri di questi elementi pesanti, offrendo uno sguardo all'affascinante mondo della struttura atomica e ai segreti dell'universo.

Domande frequenti (FAQ)

1. Cosa sono gli elementi superpesanti?

Gli elementi superpesanti sono elementi con un numero atomico maggiore di quelli presenti naturalmente sulla Terra. Sono sintetizzati nei laboratori combinando nuclei atomici.

2. Cos’è l’“isola di stabilità”?

L’“isola di stabilità” si riferisce a una regione teorica nella tavola periodica in cui gli elementi superpesanti potrebbero possedere emivite stabili o lunghe a causa di un equilibrio tra forze nucleari di attrazione e repulsione elettromagnetica.

3. Quali sono le sfide nella creazione di elementi superpesanti?

Gli elementi superpesanti sono difficili da creare in laboratorio perché il loro elevato numero di protoni provoca una forte repulsione elettromagnetica, rendendoli altamente instabili.

4. Potrebbero esistere elementi superpesanti negli asteroidi?

Sì, si ipotizza che negli asteroidi possano esistere elementi superpesanti. Similmente a come l’oro e i metalli pesanti sono stati portati sulla superficie terrestre attraverso le collisioni di asteroidi, questi elementi potrebbero essere stati depositati sul nostro pianeta attraverso eventi simili.

5. In che modo gli scienziati cercano gli elementi superpesanti?

Gli scienziati utilizzano vari metodi come la pesatura di elementi superpesanti negli esperimenti, il calcolo della loro densità di massa e lo studio dei potenziali processi naturali e degli eventi astronomici che potrebbero produrre questi elementi.

6. Quali missioni e progetti futuri sono dedicati alla comprensione degli elementi superpesanti?

La missione Gaia dell'Agenzia spaziale europea mira a fornire dati dettagliati sul movimento degli asteroidi, aiutando i ricercatori a identificare gli asteroidi con densità insolite. Sono in corso anche missioni spaziali per raccogliere materiale dalle superfici degli asteroidi e analizzarlo sulla Terra.