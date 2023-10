La NASA avverte dell'avvicinamento ravvicinato dell'asteroide 2023 TM3

La NASA ha annunciato che un asteroide noto come Asteroid 2023 TM3 è destinato a passare oggi la Terra a una distanza più vicina della Luna. Sebbene l’avvicinamento ravvicinato dell’asteroide possa sembrare allarmante, non rappresenta una minaccia a causa delle sue piccole dimensioni.

L'asteroide 2023 TM3 appartiene al gruppo di asteroidi Aten, che sono asteroidi vicini alla Terra (NEA) che attraversano la Terra con semiassi maggiori più piccoli di quello terrestre. Si stima che la sua larghezza sia di circa 47 piedi, rendendolo grande quasi quanto una casa.

La NASA ha studiato gli asteroidi con telescopi spaziali come il telescopio spaziale Hubble e il telescopio spaziale James Webb, nonché con veicoli spaziali come Dawn, OSIRIS-REx e Hayabusa2. Questi sforzi mirano a tracciare e monitorare gli asteroidi per comprenderne il comportamento e il potenziale impatto sulla Terra.

L'asteroide 2023 TM3 sta viaggiando verso la Terra ad una velocità di 58,306 chilometri orari, che è vicina alla velocità di un veicolo spaziale. Passerà accanto al pianeta a una distanza di soli 103,000 chilometri, circa un terzo della distanza tra la Terra e la Luna.

Nonostante la sua vicinanza, la NASA assicura che l’asteroide non è considerato una minaccia. Questa non è la prima volta che l’asteroide 2023 TM3 si avvicina alla Terra. Ha effettuato il suo primo avvicinamento ravvicinato nel 1988, superando il pianeta a una distanza di 1 milione di chilometri. Dopo l'avvicinamento di oggi, il prossimo incontro ravvicinato con l'asteroide dovrebbe avvenire il 16 agosto 2032, quando passerà vicino alla Terra a una distanza di 5.7 milioni di chilometri.

Il monitoraggio e lo studio degli asteroidi è fondamentale per comprendere i potenziali rischi di impatto e sviluppare strategie per la difesa planetaria. Con oltre 1 milione di asteroidi conosciuti nello spazio, gli sforzi della NASA per monitorare questi oggetti sono di grande importanza per salvaguardare il nostro pianeta.

