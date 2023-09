Il rischio che l’asteroide Bennu colpisca la Terra entro il 2182

Un rapporto appena pubblicato rivela che esiste una possibilità su 1 che l’asteroide Bennu, monitorato dalla NASA per quasi 2,700 anni, possa avere un impatto sulla Terra in futuro. Bennu, un asteroide vicino alla Terra, è stato scoperto per la prima volta nel 25 e ha il potenziale per entrare nell'orbita terrestre, colpendo potenzialmente il pianeta entro settembre 1999, secondo il team scientifico di OSIRIS-REx.

Bennu effettua passaggi ravvicinati vicino alla Terra ogni sei anni e ha già avuto tre incontri ravvicinati nel 1999, 2005 e 2011. Gli scienziati coinvolti nello studio, pubblicato su ScienceDirect, stimano che la probabilità che Bennu colpisca effettivamente la Terra entro il 2182 sia dello 0.037% o 1 su 2,700.

Nell'ottobre 2020, la navicella spaziale OSIRIS-REx della NASA, che sta per Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification e Security-Regolith Explorer, ha fatto la storia toccando brevemente la superficie di Bennu, raccogliendo un campione e poi lanciandosi fuori dall'asteroide. Questa missione ha segnato la prima volta che la NASA ha raccolto con successo un campione di asteroide nello spazio.

L'astrofisico Hakeem Oluyesi sottolinea che il campione raccolto da Bennu contiene materiale puro e incontaminato che può rivelare segreti sulle origini del nostro sistema solare. Aggiunge che esiste la possibilità di scoprire molecole biologiche o molecole precursori della vita.

Se Bennu dovesse entrare in collisione con la Terra, rilascerebbe un’enorme quantità di energia, stimata in 1,200 megatoni, che è 24 volte più potente della più potente arma nucleare artificiale. In confronto, l’asteroide che causò l’estinzione dei dinosauri equivaleva a 10 miliardi di bombe atomiche, innescando incendi, tsunami e una nuvola di polvere che oscurò il sole.

È importante che gli scienziati continuino a monitorare Bennu e a migliorare la nostra comprensione della sua traiettoria per valutare la potenziale minaccia che rappresenta per la Terra. Sebbene le possibilità di un impatto nel 2182 siano relativamente basse, ciò evidenzia la necessità di una continua ricerca e sviluppo di strategie per mitigare i rischi associati agli oggetti vicini alla Terra.

Fonti: ScienceDirect, IFLScience