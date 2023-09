Missione Osiris-Rex della NASA: capsula con campioni di asteroidi pronta per l'apertura

By

La missione Osiris-Rex della NASA, volta a raccogliere campioni di asteroidi, è destinata a raggiungere un traguardo importante con l'apertura della capsula contenente pezzi dell'asteroide Bennu. La capsula è atterrata negli Stati Uniti domenica e la NASA prevede di aprirla già martedì. I campioni, del peso di circa 250 grammi, hanno il potenziale per fornire preziose informazioni sulla formazione del sistema solare.

La navicella spaziale Osiris-Rex, lanciata nel 2016, ha raccolto il campione di rocce e polvere di Bennu nel 2020. Dopo aver sorvolato la Terra questo fine settimana, la navicella spaziale ha rilasciato la capsula del campione, che è atterrata in sicurezza nel deserto dello Utah. La capsula è stata quindi trasportata in una camera bianca sicura nello Utah, prima di essere portata al Johnson Space Center della NASA.

Gli scienziati sono entusiasti della quantità di campioni raccolti, sospettando che si tratti del maggior numero mai raccolto da un asteroide. Ciò fornirà loro una quantità significativa di materiale da analizzare e acquisire una migliore comprensione della composizione del sistema solare nelle sue fasi iniziali. I campioni saranno distribuiti a scienziati e ricercatori di tutto il mondo per ulteriori studi.

Il successo della missione Osiris-Rex dimostra la capacità della NASA di intraprendere progetti ambiziosi che ispirano e uniscono le persone. L'amministratore della NASA Bill Nelson ha espresso il suo entusiasmo per la missione, sottolineandone l'importanza nell'espansione della nostra conoscenza dell'universo.

Bennu, l'asteroide oggetto di studio, è di particolare interesse per il suo ricco contenuto di molecole organiche e per le prove di interazioni passate con l'acqua liquida. Gli scienziati ritengono che gli asteroidi come Bennu potrebbero aver avuto un ruolo nel fornire molecole essenziali e acqua sulla Terra attraverso le collisioni.

In termini di missioni future, Osiris-Rex si imbarcherà ora in una nuova missione chiamata Osiris-Apex, con l'obiettivo di esplorare l'asteroide Apophis nel 2029.

