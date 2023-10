Gli scienziati riscontrano un "buon problema" nell'aprire il contenitore dei campioni di un asteroide

Gli scienziati della NASA che lavorano per aprire il contenitore del campione contenente roccia e polvere dell'asteroide Bennu hanno riscontrato una piacevole sorpresa: al suo interno c'è abbondanza di materiale. Il processo di smontaggio della testa TAGSAM (meccanismo di acquisizione campioni Touch-and-Go) sta richiedendo più tempo del previsto a causa della grande quantità di materiale trovato quando è stato rimosso il coperchio del contenitore. Questo è un fatto positivo perché significa che c'è una notevole quantità di materiale da studiare e analizzare.

OSIRIS-REx, la navicella spaziale responsabile della raccolta dei campioni, è atterrata sull'asteroide Bennu nell'ottobre 2020 e ha catturato con successo un campione dalla sua superficie. Prima del recupero, gli scienziati hanno osservato le particelle che fuoriuscivano lentamente dalla testa del campionatore, il che indicava la presenza di frammenti extra dell'asteroide. La loro ipotesi si è rivelata corretta, poiché il coperchio e la base del contenitore contenevano una quantità di particelle scure maggiore del previsto.

Christopher Snead, vice responsabile della curation di OSIRIS-REx presso il Johnson Space Center della NASA, ha descritto l'abbondanza di materiale come il "miglior 'problema' da avere". Il team sta attualmente eseguendo una prima analisi del campione trovato sul ponte avionico del contenitore. Questa analisi fornirà informazioni sulla composizione di Bennu e su cosa ci si può aspettare dal campione globale.

Bennu è un piccolo asteroide vicino alla Terra che si ritiene si sia staccato da un asteroide più grande ricco di carbonio miliardi di anni fa. Lo studio del campione di asteroide può aiutare gli scienziati a comprendere la storia delle origini della Terra e la potenziale consegna degli elementi costitutivi della vita attraverso gli impatti degli asteroidi.

I primi risultati del campione, così come le immagini delle rocce e della polvere, saranno rivelati in una trasmissione in diretta l'11 ottobre. Nelle prossime settimane, il team di curation del Johnson Space Center della NASA continuerà a smontare la testa del TAGSAM per rivelare il campione sfuso contenuto al suo interno.

Viene prestata la massima attenzione per evitare che eventuali contaminanti terrestri entrino nel contenitore del campione, preservando l'integrità del materiale e le sue potenziali informazioni sulla storia della vita.

Fonte: NASA (nessun URL fornito)