Gli scienziati analizzano la polvere della roccia spaziale per scoprire indizi sulle origini della Terra

Gli scienziati attendono con impazienza l'arrivo di una capsula spaziale che trasporta un campione di materiale roccioso proveniente da un asteroide raccolto tre anni fa. Si prevede che la capsula farà un tuffo infuocato attraverso l'atmosfera terrestre e atterrerà nel deserto dello Utah domenica. La missione, chiamata OSIRIS-REx, è uno sforzo congiunto tra la NASA e gli scienziati dell'Università dell'Arizona.

L’asteroide, chiamato Bennu, è un asteroide ricco di carbonio e un “oggetto vicino alla Terra” a causa della sua vicinanza al nostro pianeta ogni sei anni. OSIRIS-REx ha raccolto con successo un esemplare da Bennu, che si ritiene contenga preziosi indizi sulle origini e sullo sviluppo di pianeti rocciosi come la Terra. Si stima che il campione pesi 250 grammi, rendendolo il più grande campione di asteroide mai riportato sulla Terra per l'analisi.

Gli scienziati sono particolarmente interessati allo studio della chimica e della mineralogia di Bennu perché è rimasto praticamente invariato da quando si è formato 4.5 miliardi di anni fa. Analizzando la polvere e il materiale dell'asteroide, gli scienziati sperano di ottenere informazioni sul sistema solare primordiale e potenzialmente di scoprire molecole organiche simili a quelle necessarie all'evoluzione della vita.

La navicella spaziale OSIRIS-REx, lanciata nel settembre 2016, ha trascorso quasi due anni in orbita attorno a Bennu prima di raccogliere il campione. Ha quindi intrapreso un viaggio di ritorno sulla Terra di 1.2 miliardi di miglia, con il campione che sarà esaminato da scienziati in vari laboratori in tutto il mondo.

L'arrivo di questo campione segna un'importante pietra miliare nella ricerca sugli asteroidi e contribuisce alla nostra comprensione delle origini dell'universo. La missione OSIRIS-REx apre la strada alla futura esplorazione e studio di altri asteroidi vicini alla Terra.

