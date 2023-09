La missione sugli asteroidi della NASA porta a conseguenze indesiderate

Il tentativo della NASA di regolare l'orbita di un asteroide ha avuto risultati inaspettati. L'agenzia ha intenzionalmente fatto schiantare la sua navicella spaziale Double Asteroid Redirection Test (DART) contro un asteroide chiamato Dimorphos, situato a circa 6.8 milioni di miglia dalla Terra. Sebbene l'operazione abbia avuto successo nell'alterare l'orbita dell'asteroide, è emersa una conseguenza imprevista: la rotta di Dimorphos attorno al suo asteroide genitore si è ridotta.

Lo scopo di DART è modificare la traiettoria o la velocità con cui orbitano gli asteroidi entrando in collisione con essi. Nel caso di Dimorphos, la NASA ha utilizzato la velocità di 14,000 miglia all'ora di DART per modificare la sua orbita attorno all'asteroide genitore, Didymos. L'impatto è avvenuto il 26 settembre 2022 e l'11 ottobre la NASA ha confermato che l'orbita dell'asteroide era stata accorciata di 32 minuti.

Tuttavia, l’impatto ha avuto effetti ancora più significativi del previsto. Jonathan Swift, un insegnante di scuola superiore della Thatcher School in California, e i suoi studenti hanno utilizzato l'osservatorio della scuola per osservare i risultati di DART. Hanno scoperto che l'orbita di Dimorphos si stava restringendo ulteriormente. Un mese dopo la collisione, Dimorphos stava girando intorno a Didymos due minuti più velocemente che immediatamente dopo l'impatto.

Questo comportamento inaspettato ha attirato l'attenzione degli astronomi, che ora stanno lavorando per capire perché Dimorphos si comporta in questo modo. Una spiegazione proposta è che l’asteroide stia cadendo in modo caotico dopo aver perso il blocco della marea, che in precedenza manteneva stabile la sua orbita. Per raccogliere maggiori informazioni sul movimento e sul comportamento di Dimorphos, la prossima missione dell'Agenzia spaziale europea, Hera, condurrà un'indagine ravvicinata del cratere creato dall'impatto di DART. Inoltre, Hera otterrà misurazioni più accurate di massa e composizione sia per Dimorphos che per Didymos.

Questi risultati forniranno preziose informazioni su come si comportano gli asteroidi nello spazio e potrebbero aiutare a sviluppare strategie future per proteggere la Terra da potenziali collisioni di asteroidi.

