Nuovo asteroide chiamato in onore dello scienziato egiziano Ramy Al Maarry

Credito fotografico: Università Khalifa.

L'Unione Astronomica Internazionale (IAU) ha recentemente annunciato che un asteroide precedentemente noto come 2002 CZ è stato ufficialmente ribattezzato Al Maarry (357148) in onore di Mohamed Ramy Al Maarry, uno scienziato egiziano famoso per i suoi notevoli contributi alla scienza planetaria e alla geologia delle comete. Questo riconoscimento serve ad ispirare i giovani scienziati arabi, secondo Al Maarry.

In qualità di professore associato di scienze planetarie e direttore dello Space and Planetary Science Center presso l'Università di Scienza e Tecnologia Khalifa, Al Maarry non solo ha guidato ricerche pionieristiche, ma ha anche svolto un ruolo cruciale nelle principali missioni spaziali internazionali. Attualmente è previsto che partecipi alla prossima missione spaziale degli Emirati Arabi Uniti per indagare su sette corpi nella fascia di asteroidi tra Marte e Giove nel 2028. Questa missione mira a svelare informazioni essenziali sugli asteroidi ghiacciati e le loro implicazioni per la formazione del nostro sistema solare. .

La dedizione di Al Maarry al suo campo è evidente attraverso le sue ampie metodologie di ricerca, che coinvolgono modellazione, analisi dei dati, lavoro di laboratorio e planetologia comparata, prevalentemente attraverso il lavoro sul campo. Con oltre 16 anni di esperienza nella scienza planetaria e nella ricerca sulle comete, ha contribuito in modo significativo a missioni spaziali all'avanguardia, tra cui New Horizons della NASA e la missione lunare degli Emirati Arabi Uniti. Inoltre, Al Maarry farà parte della prossima missione ExoMars Rover dell'ESA, del progetto Comet Interceptor e della missione di difesa planetaria conosciuta come Hera.

Questo meritato riconoscimento evidenzia i contributi internazionali forniti da scienziati al di fuori degli Stati Uniti e dell’Europa. L'asteroide Al Maarry, precedentemente noto come 2002 CZ, si trova nella fascia interna degli asteroidi, a circa 300 milioni di chilometri dal Sole. Segue un'orbita attorno al Sole ogni tre anni e mezzo, con il suo avvicinamento più vicino previsto per l'11 agosto 2024. La scoperta dell'asteroide nel febbraio 2002 è stata uno sforzo di collaborazione tra il Centro aerospaziale tedesco di Berlino e il Dipartimento di Astronomia e Osservatorio Astronomico dell'Università di Padova.

Domande frequenti (FAQ)

Qual è il significato di rinominare un asteroide come Ramy Al Maarry?

Ribattezzare l'asteroide con il nome di Ramy Al Maarry è una testimonianza dei suoi notevoli contributi alla scienza planetaria e alla geologia delle comete. Serve come riconoscimento per i suoi estesi sforzi di ricerca e la dedizione al progresso della nostra comprensione del sistema solare.

In quali missioni è stato coinvolto Ramy Al Maarry?

Ramy Al Maarry ha svolto un ruolo cruciale in varie missioni spaziali internazionali, tra cui New Horizons della NASA, la missione lunare degli Emirati Arabi Uniti, l'imminente missione ExoMars Rover dell'ESA, il progetto Comet Interceptor e la missione di difesa planetaria Hera.

Perché l’imminente missione spaziale degli Emirati Arabi Uniti è significativa?

L'imminente missione spaziale degli Emirati Arabi Uniti mira a indagare su sette corpi nella fascia degli asteroidi tra Marte e Giove. La missione cerca di scoprire preziose informazioni sugli asteroidi ghiacciati, facendo luce sulla formazione del nostro sistema solare. Ramy Al Maarry parteciperà a questa missione, in rappresentanza dell'Università Khalifa.