Un nuovo studio suggerisce che l'asteroide vicino potrebbe contenere elementi mai visti prima

Un recente studio pubblicato su The European Physical Journal Plus a settembre ha rivelato che un asteroide vicino potrebbe ospitare elementi mai visti prima. Lo studio si concentra sull’asteroide 33 Polyhymnia, che ha una densità insolitamente alta rispetto a quanto ci si aspetterebbe da elementi conosciuti.

L'asteroide 33 Polyhymnia si trova nella cintura degli asteroidi e misura circa 30-36 miglia di diametro. Secondo lo studio, i ricercatori hanno utilizzato il modello relativistico di Thomas-Fermi di un atomo per caratterizzare la densità di massa degli elementi superpesanti. Hanno anche effettuato stime del numero di elettroni condivisi tra i singoli atomi per fornire un intervallo di densità di massa per la materia superpesante.

Ciò che rende questa scoperta particolarmente intrigante è che i ricercatori ritengono che questi elementi nell’asteroide possano essere stabili. Tipicamente, gli elementi superpesanti con numeri atomici compresi tra 105 e 118 sono instabili. Elementi con più di 118 protoni non sono mai stati osservati, né in natura né in laboratorio. Tuttavia, il lavoro teorico suggerisce la possibilità di una “isola di stabilità” attorno al numero atomico 164, dove gli elementi superpesanti potrebbero essere meno inclini al decadimento radioattivo e potrebbero esistere per un certo periodo di tempo.

Le misurazioni hanno indicato che l'asteroide 33 Polyhymnia ha una densità di circa 75.28 grammi per centimetro cubo, classificato come potenziale oggetto ultradenso compatto (CUDO). I ricercatori affermano che il loro obiettivo era determinare se fosse possibile raggiungere densità di massa estreme senza invocare la materia strana o oscura. Attraverso la loro esplorazione, hanno concluso che sia i nuclei standard che la materia alfa potrebbero potenzialmente spiegare la densità osservata nei CUDO come l’asteroide 33 Polyhymnia.

Questo studio apre nuove possibilità per comprendere la composizione e la formazione degli asteroidi, oltre a far luce sull’esistenza di elementi superpesanti. Saranno necessarie ulteriori ricerche per confermare la presenza di nuovi elementi nell’asteroide 33 Polyhymnia e per ottenere informazioni sulle proprietà fondamentali di questi elementi.

Fonte:

• Il giornale fisico europeo Plus

• Avviso scientifico