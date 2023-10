La NASA scopre l'asteroide vicino alla Terra 2023 TF4

La NASA ha recentemente annunciato la scoperta di un asteroide vicino alla Terra (NEA) denominato Asteroid 2023 TF4, che è destinato a compiere il suo avvicinamento più vicino alla Terra oggi, 11 ottobre. Sebbene l'asteroide 2023 TF4 si avvicinerà molto al nostro pianeta, gli scienziati concordano sul fatto che non rappresenta alcuna minaccia di impatto.

Questo NEA viaggia alla sorprendente velocità di 31,394 chilometri orari e passerà vicino alla Terra a una distanza di 2.2 milioni di chilometri. Le sue dimensioni sono paragonabili a quelle di una casa, con una larghezza di 49 piedi. Tuttavia, nonostante la sua relativa vicinanza, non è stato classificato come oggetto potenzialmente pericoloso. Solo gli asteroidi più grandi di 492 piedi e che passano a una distanza inferiore a 7.5 milioni di chilometri ricevono questa designazione.

L'asteroide 2023 TF4 appartiene al gruppo di asteroidi noto come gruppo Apollo. Questo gruppo prende il nome dal massiccio asteroide Apollo del 1862, scoperto dall'astronomo tedesco Karl Reinmuth negli anni '1930. È interessante notare che questo particolare asteroide non si è mai avvicinato alla Terra prima, e questo segnerà il suo primo avvicinamento ravvicinato.

Dopo l'incontro di oggi, non si prevede che passi nuovamente vicino alla Terra nel prossimo futuro, come confermato dal Jet Propulsion Laboratory della NASA. L’agenzia continuerà a monitorare e studiare questa NEA, contribuendo alla nostra comprensione di questi corpi celesti e dei loro potenziali rischi di impatto.

In un evento non correlato, la NASA presenterà anche il campione di asteroide raccolto dalla navicella spaziale OSIRIS-REx durante la sua missione su Bennu. Il campione, ottenuto dopo un viaggio di 6 anni e un processo di spurgo dell'azoto, sarà presentato al pubblico in un evento in live streaming, approfondendo la nostra conoscenza sugli asteroidi e sulla loro composizione.

– NASA (nessun URL fornito)