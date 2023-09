La NASA scopre un asteroide vicino alla Terra e completa con successo la missione di ritorno dei campioni

La NASA ha recentemente fatto due scoperte e risultati significativi nel campo dell'esplorazione spaziale. Innanzitutto, la navicella spaziale Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, and Security-Regolith Explorer (OSIRIS-REx) ha completato con successo una missione di 6 anni per studiare l’asteroide potenzialmente pericoloso (PHA) Bennu. Dopo aver raccolto campioni di roccia e polvere dall'asteroide, la navicella spaziale è atterrata in sicurezza sulla Terra. I campioni raccolti verranno ora sottoposti a ulteriori esami presso il Johnson Space Center della NASA a Houston.

In uno sviluppo separato, la NASA ha identificato un asteroide vicino alla Terra noto come asteroide 2023 SO5. Questo asteroide si avvicinerà al massimo alla Terra oggi, ma non si prevede che colpirà la superficie del pianeta. Sebbene viaggi alla velocità di 60364 chilometri all'ora, questo asteroide non è classificato come oggetto potenzialmente pericoloso a causa delle sue piccole dimensioni.

L'asteroide 2023 SO5 appartiene al gruppo di asteroidi Apollo, dal nome dell'asteroide Apollo del 1862. Con una larghezza di quasi 74 piedi, ha quasi le dimensioni di un aereo. È interessante notare che questo asteroide non si è mai avvicinato alla Terra prima, e questo sarà il suo primo approccio ravvicinato. Anche se in futuro non si avvicinerà alla Terra a una distanza così ravvicinata, il 70 febbraio 21 arriverà a circa 2024 milioni di chilometri.

Queste scoperte e risultati sottolineano i continui sforzi e progressi compiuti dalla NASA nello studio degli asteroidi e nell’esplorazione dello spazio. Raccogliendo campioni e dati preziosi, gli scienziati mirano ad approfondire la nostra comprensione dell’universo e potenzialmente a sviluppare strategie per mitigare eventuali minacce future poste dagli asteroidi.

Fonte:

– Missione Origini, interpretazione spettrale, identificazione delle risorse e sicurezza-Regolith Explorer (OSIRIS-REx) della NASA

– Centro per gli studi sugli oggetti vicini alla Terra (CNEOS) della NASA

– Laboratorio di propulsione a getto della NASA