Missione OSIRIS-REx della NASA: un passo cruciale verso la comprensione dell'asteroide Bennu

By

Riepilogo: Mentre la missione OSIRIS-REx della NASA si avvicina al completamento, cresce l'attesa per il ritorno del campione dell'asteroide Bennu sulla Terra. Questa missione non ha solo lo scopo di evitare una potenziale collisione catastrofica, ma fornisce anche preziose informazioni sulla formazione del nostro sistema solare e sull’origine della vita sulla Terra. Nonostante la minaccia, la NASA ha calcolato che le probabilità che Bennu si schianti sulla Terra siano 1 su 2700, con il periodo di tempo più critico il 24 settembre 2182.

La NASA ha avviato la missione OSIRIS-REx nel 2016, schierando un veicolo spaziale per studiare e raccogliere campioni dall'asteroide Bennu. Identificato per la prima volta nel 1999, Bennu è un asteroide vicino alla Terra con un diametro paragonabile all'Empire State Building di New York. L'impatto di una collisione con la Terra potrebbe liberare un'energia equivalente a 22 bombe atomiche.

Nell’ottobre 2020 è stato raggiunto un traguardo significativo quando OSIRIS-REx ha raccolto con successo un campione del peso di circa 250 grammi, il più grande mai estratto dallo spazio. La navicella spaziale rilascerà il campione nell'atmosfera terrestre in una capsula simile a un mini-frigo. Resisterà a temperature estreme e si lancerà con il paracadute nel deserto del Grande Lago Salato dello Utah alla sorprendente velocità di 28,000 mph.

L'obiettivo principale di questa missione è evitare un potenziale disastro acquisendo una migliore comprensione della composizione e della traiettoria di Bennu. Tuttavia, il campione recuperato da Bennu ha un immenso valore scientifico. Offre uno sguardo sui processi che hanno plasmato il nostro sistema solare miliardi di anni fa e potrebbe anche far luce sull’origine della vita sulla Terra.

Chiamato così nel 2013 da un bambino di nove anni residente nella Carolina del Nord, Bennu deriva il suo nome da un'antica divinità egizia. Nonostante il potenziale pericolo, i calcoli della NASA forniscono qualche rassicurazione. Le probabilità che Bennu entri in collisione con la Terra sono stimate in 1 su 2700, con il periodo di tempo più critico il 24 settembre 2182.

Fonte:

– Earth.com