Nuovi orizzonti: polvere oscura e particelle delle dimensioni di sabbia scoperte su un campione di asteroide

Gli scienziati della NASA hanno fatto una scoperta straordinaria quando hanno aperto la capsula spaziale contenente il più grande campione di asteroide mai riportato sulla Terra. L'agenzia spaziale degli Stati Uniti ha trovato "polvere nera e detriti" sul ponte avionico del contenitore scientifico della sonda Osiris-REx. Il coperchio della sonda è stato aperto in una camera ermetica presso il Johnson Space Center di Houston, in Texas. “Polvere scura e particelle delle dimensioni di sabbia” sono state trovate anche all’interno del coperchio e della base.

Sebbene la NASA non abbia confermato se i materiali appartenessero sicuramente all’asteroide, ha descritto la scoperta come uno “scrigno del tesoro scientifico”. Il residuo trovato sul ponte avionico della sonda era probabilmente il risultato di problemi riscontrati durante la fase di raccolta della missione. Questi problemi furono infine risolti, consentendo il trasferimento sicuro del campione dall'asteroide al contenitore di stoccaggio della sonda.

Gli scienziati della NASA attendono con impazienza l'opportunità di analizzare la maggior parte del campione raccolto dall'asteroide Bennu. Questa analisi richiederà un complesso smontaggio della sonda. Una conferenza stampa prevista per l'11 ottobre fornirà ulteriori informazioni al pubblico riguardo al campione.

La navicella spaziale robotica OSIRIS-REx è stata lanciata nel 2016 e ha raccolto i suoi esemplari tre anni fa da Bennu, un asteroide ricco di carbonio classificato come “oggetto vicino alla Terra”. Atterrando sulla superficie dell'asteroide, Osiris-Rex raccolse circa 250 grammi (9 once) di polvere. Gli scienziati ritengono che l'analisi di questo materiale fornirà preziose informazioni sulla formazione del sistema solare e sull'abitabilità della Terra. Inoltre, lo studio del campione aiuterà gli scienziati a comprendere meglio i tipi di asteroidi che potrebbero rappresentare una minaccia per la Terra.

Sebbene le probabilità che Bennu entri in collisione con la Terra siano considerate remote, non è esclusa come possibilità. Un quarto del campione di Bennu verrà utilizzato immediatamente negli esperimenti, con una piccola quantità inviata ai partner della missione in Giappone e Canada. La restante parte verrà conservata per futuri studi da parte delle generazioni future.

Fonte: NASA