La navicella spaziale Lucy della NASA scopre un insolito asteroide binario

La navicella spaziale Lucy della NASA ha recentemente raggiunto un traguardo rivoluzionario durante un sorvolo, diventando la prima a catturare immagini ravvicinate di un asteroide binario. L'incontro con l'asteroide Dinkinesh il 1° novembre 2023 ha rivelato una scoperta sorprendente: Dinkinesh non ha uno, ma due satelliti che lo accompagnano in orbita.

Le prime immagini trasmesse dopo il sorvolo sembravano mostrare i due asteroidi impilati uno dietro l'altro. Tuttavia, le immagini successive catturate prima e dopo l’avvicinamento più vicino hanno svelato la vera natura binaria degli asteroidi. Il sistema di imaging di Lucy, che ha funzionato perfettamente durante il test, ha consentito alla navicella spaziale di tracciare gli asteroidi e ottenere più angoli di visione.

Gli asteroidi binari, costituiti da due oggetti orbitanti l'uno attorno all'altro, sono relativamente comuni nel sistema solare. Tuttavia, osservarli da vicino fornisce dati preziosi per gli scienziati. Hal Levison, il ricercatore principale di Lucy presso il Southwest Research Institute, ha espresso stupore per la scoperta, in particolare per le dimensioni simili dei componenti del satellite. Questo sistema unico presenta un puzzle affascinante che la comunità scientifica attende con impazienza di risolvere.

Mentre la missione principale di Lucy è quella di osservare gli asteroidi troiani di Giove, il sorvolo di Dinkinesh è servito come test cruciale prima dell'incontro della navicella spaziale con questi oggetti misteriosi e inesplorati nel 2027. Lo scienziato del programma Lucy della NASA, Tom Statler, ha sottolineato l'importanza di tali sorprese nello spingere l’indagine scientifica porta avanti e fa sorgere nuove domande.

Lucy continuerà a trasmettere immagini e dati dal sorvolo alla Terra, aiutando gli scienziati a comprendere meglio le forme e le formazioni degli asteroidi. Dopo un'assistenza gravitazionale sulla Terra nel dicembre 2024, la navicella spaziale osserverà un altro asteroide nel 2025 prima di raggiungere i suoi principali obiettivi Giove Troiano.

Domande frequenti

Cos'è un asteroide binario?

Un asteroide binario è un sistema costituito da due oggetti orbitanti l'uno attorno all'altro, comunemente presenti nel sistema solare.

Qual è stato il significato dell'incontro ravvicinato di Lucy con Dinkinesh?

L'incontro di Lucy con l'asteroide Dinkinesh ha fornito agli scienziati immagini ravvicinate di un asteroide binario, offrendo dati preziosi e approfondimenti sulle formazioni e sulle caratteristiche degli asteroidi.

Cosa hanno rivelato le immagini aggiuntive catturate durante il sorvolo?

Le immagini aggiuntive scattate prima e dopo l'avvicinamento più vicino hanno mostrato la vera natura binaria degli asteroidi, con un asteroide in orbita attorno all'altro.

Qual è la missione principale di Lucy?

La missione principale di Lucy è esplorare gli asteroidi troiani di Giove, che sono una popolazione di oggetti misteriosa e inesplorata.

Quando Lucy raggiungerà i suoi principali obiettivi troiani di Giove?

Dopo aver completato un'assistenza gravitazionale sulla Terra nel dicembre 2024 e aver osservato un altro asteroide nel 2025, si prevede che Lucy raggiungerà i suoi principali obiettivi di Giove nel 2027.

(Fonte: NASA, URL: www.nasa.gov)