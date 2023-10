Asteroide 2008 QY: dettagli e potenziali conseguenze

La NASA ha recentemente condiviso informazioni riguardanti un asteroide chiamato 2008 QY che dovrebbe passare vicino alla Terra il 3 ottobre. Anche se l'asteroide si avvicinerà al nostro pianeta, non è previsto alcun impatto sulla superficie. Secondo il Center for Near-Earth Object Studies (CNEOS), il suo avvicinamento più vicino avverrà a una distanza di circa 6.3 milioni di chilometri.

L'asteroide 2008 QY è classificato come asteroide potenzialmente pericoloso (PHA) dalla NASA. Questa classificazione viene data agli asteroidi che si trovano entro 7.5 milioni di chilometri dalla Terra e hanno una dimensione superiore a 492 metri. Con una larghezza di quasi 2200 piedi, questo asteroide è paragonabile per dimensioni a un grande ponte.

Appartenente al gruppo Apollo degli asteroidi vicini alla Terra, l'asteroide 2008 QY è classificato come una roccia spaziale che attraversa la Terra con un semiasse maggiore più grande di quello terrestre. Il gruppo Apollo prende il nome dal massiccio asteroide Apollo del 1862, scoperto dall'astronomo tedesco Karl Reinmuth negli anni '1930.

Sebbene non vi sia alcuna minaccia diretta derivante dall’asteroide 2008 QY, questi PHA servono a ricordare la potenziale devastazione che i grandi asteroidi possono causare. L'impatto di un gigantesco asteroide avvenuto quasi 65 milioni di anni fa ha avuto un ruolo significativo nell'estinzione dei dinosauri e nel rimodellamento degli ecosistemi terrestri.

Fortunatamente, la NASA e altre agenzie spaziali ora dispongono di telescopi e tecnologie avanzati per rilevare e tracciare asteroidi potenzialmente pericolosi. Questi strumenti consentono agli scienziati di monitorare le loro traiettorie e di fornire avvisi tempestivi, se necessario.

Man mano che la nostra comprensione degli asteroidi continua a migliorare, vengono compiuti sforzi per sviluppare sistemi per deviare o reindirizzare eventuali asteroidi minacciosi che potrebbero trovarsi in rotta di collisione con la Terra. Sebbene le probabilità di un impatto siano basse, la capacità di prevedere e mitigare i potenziali rischi è fondamentale per la sicurezza e il benessere del nostro pianeta.

Fonte:

– Centro Studi sugli Oggetti Vicino alla Terra (CNEOS)

– Nasa