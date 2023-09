L'Osiris-Rex della NASA consegna con successo un campione dell'asteroide Bennu sulla Terra

Dopo una spedizione durata sette anni su oltre 6.2 miliardi di chilometri, la nave madre della NASA Osiris-Rex è riuscita a riportare sulla Terra un campione di macerie dell'asteroide Bennu. Il campione, raccolto nel 2020, contiene circa 250 g di materiale, il cui peso esatto sarà determinato nelle prossime settimane. Questa missione segna la prima volta che la NASA riporta un campione da un asteroide.

Bennu, un asteroide ricco di carbonio delle dimensioni di un grattacielo, è di particolare interesse per la sua vicinanza alla Terra. Gli scienziati ritengono che rappresenti un potenziale rischio di collisione nel prossimo secolo. Lo studio del campione di Bennu consentirà ai ricercatori di indagare sull’origine del Sole e di altri pianeti, oltre a ottenere informazioni su come si è formata la vita sulla Terra.

Oltre a studiare il campione di Bennu, Osiris-Rex è ora in viaggio verso un altro asteroide chiamato Apophis, che dovrebbe raggiungere nel 2029. Queste missioni mirano non solo ad approfondire la nostra comprensione degli asteroidi, ma anche a esplorare potenziali modi per deviarli. se rappresentano una minaccia per la Terra.

Si prevede che il contenuto del campione di Bennu sia carbonioso e di aspetto scuro, con una quantità significativa di contenuto di carbonio. Gli scienziati prevedono di trovare molecole organiche, come i composti di aminoacidi, che sono gli elementi costitutivi delle proteine. Inoltre, il campione potrebbe fornire prove della presenza di acqua in diverse forme, offrendo informazioni sul ruolo svolto dagli asteroidi nel fornire acqua alla Terra primordiale.

Il contenitore contenente il campione di Bennu verrà aperto entro i prossimi due giorni, consentendo al pubblico di visionarne il contenuto. Questo traguardo fondamentale rappresenta un significativo passo avanti nella nostra esplorazione degli asteroidi e del loro potenziale impatto sul nostro pianeta.

Fonti: Hindustan Times, NASA