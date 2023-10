La NASA avverte che è scarsa la possibilità che l'asteroide Bennu colpisca la Terra nel 2182

By

Secondo una recente teoria della NASA, esiste una piccola possibilità che l'asteroide Bennu possa entrare in collisione con la Terra il 24 settembre 2182. Questa previsione arriva anni dopo la famigerata previsione del calendario Maya della fine del mondo nel 2012, che fortunatamente non si è avverata . La NASA ha confermato che, sebbene le probabilità siano estremamente ridotte, il potenziale impatto comporterebbe una devastazione entro un raggio di 600 miglia dal luogo dell’incidente, ma non l’estinzione globale.

Bennu, un asteroide di tipo B, ha un diametro di circa 500 metri e completa un'orbita attorno al sole ogni 1.2 anni. Passa vicino alla Terra ogni sei anni, portando gli scienziati a credere che ci sia un leggero rischio di collisione alla fine del 22° secolo. L’asteroide è grande circa la metà di quello che si ritiene abbia causato l’estinzione dei dinosauri.

La NASA sta già lavorando a un piano per prevenire la collisione di Bennu con la Terra. Se l’asteroide dovesse impattare, la forza sarebbe equivalente a quella di 22 bombe atomiche. L’agenzia spaziale mira a sviluppare strategie per deviare o distruggere potenziali minacce provenienti dagli asteroidi in futuro.

In notizie recenti, il team Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification e Security-Regolith Explorer (OSIRIS-REx) della NASA ha raccolto con successo un campione di rocce e polvere da Bennu. Questa missione aiuterà gli scienziati a saperne di più sulla composizione e sulle caratteristiche degli asteroidi potenzialmente pericolosi che potrebbero rappresentare una minaccia per la Terra.

È fondamentale che gli scienziati continuino a monitorare e studiare gli asteroidi vicini alla Terra come Bennu per comprendere meglio questi oggetti e sviluppare strategie per proteggere il nostro pianeta da potenziali impatti. Gli sforzi continui della NASA nella ricerca e nella mitigazione degli asteroidi evidenziano l’importanza della difesa planetaria e la necessità di rimanere vigili sulle potenziali minacce cosmiche.

Fonte:

– Pagina Instagram di Inside History

– Asteroid mission.org

– Nasa