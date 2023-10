La NASA scopre un asteroide in avvicinamento alla Terra

La NASA ha recentemente annunciato l’imminente avvicinamento dell’asteroide 2023 TT8 alla Terra. Viaggiando alla sorprendente velocità di 28,525 chilometri all'ora, si prevede che questo asteroide raggiungerà oggi il suo punto più vicino, passando ad una distanza di circa 2.2 milioni di chilometri. Anche se non è abbastanza grande da provocare il panico, potrebbe comunque causare qualche danno se dovesse schiantarsi sulla Terra. Ad esempio, nel 2013, un asteroide simile di 59 piedi è esploso sopra la città di Chelyabinsk in Russia, provocando danni a migliaia di edifici e ferendo oltre mille persone.

L'asteroide 2023 TT8 fa parte del gruppo Apollo degli asteroidi vicini alla Terra, che sono rocce spaziali che attraversano l'orbita terrestre con semiassi maggiori più grandi di quello terrestre. Questo particolare asteroide non si è mai avvicinato ravvicinato nella storia e non si prevede che ne faccia un altro nel prossimo futuro. La sua scoperta e la sua traiettoria sono state attentamente monitorate dai telescopi avanzati terrestri e spaziali della NASA, come il telescopio NEOWISE, l'Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), Pans-STARRS1 e Catalina Sky Survey. Questi telescopi e osservatori svolgono un ruolo cruciale nello studio degli asteroidi e nella previsione dei loro potenziali avvicinamenti ravvicinati alla Terra.

Oltre a monitorare gli asteroidi, la NASA ha anche missioni in corso per studiare questi corpi celesti in modo più approfondito. La missione Psyche lanciata di recente fa parte delle missioni Discovery della NASA, volte a studiare un asteroide chiamato 16 Psyche. Questo asteroide è particolarmente affascinante perché è costituito da depositi di oro, argento e nichel, potenzialmente con un valore di 10 quadrilioni di dollari, vale più dell’intera economia terrestre. Orbita attorno a 16 Psyche per 21 mesi, la NASA spera di ottenere informazioni sulla formazione di asteroidi e pianeti con nucleo metallico, che forniranno anche preziose informazioni sulle origini del nostro pianeta.

