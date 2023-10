Un asteroide più vicino alla Luna: l’asteroide 2023 TK15 in avvicinamento alla Terra

By

La NASA ha emesso un avviso relativo a un asteroide che è destinato a passare vicino alla Terra a una distanza incredibilmente ravvicinata di circa 379,994 chilometri, addirittura più vicino della Luna. Si prevede che l'asteroide, designato come Asteroid 2023 TK15, raggiungerà il suo massimo avvicinamento il 20 ottobre 2023.

L'asteroide 2023 TK15 appartiene al gruppo Apollo di asteroidi vicini alla Terra, che comprende rocce che attraversano la Terra con semiassi maggiori più grandi di quello della Terra. Questi asteroidi prendono il nome dall'asteroide Apollo del 1862 scoperto da Karl Reinmuth. La NASA ha monitorato diligentemente questi oggetti vicini alla Terra per garantire la sicurezza del nostro pianeta.

Gli scienziati hanno utilizzato tecnologie avanzate, come il telescopio NEOWISE, l’Atacama Large Millimeter/Submillimeter Array (ALMA) e Catalina Sky Survey, tra gli altri, per scoprire l’asteroide 2023 TK15.

Viaggiando a una velocità di circa 79,085 chilometri all'ora, più veloce di una navetta spaziale, l'asteroide è già in viaggio. Passerà dalla Terra a una distanza di 379,994 chilometri, più vicino della distanza della Luna di 384,400 chilometri dal nostro pianeta.

Nonostante il suo avvicinamento ravvicinato, l’asteroide 2023 TK15 non è considerato minaccioso a causa delle sue dimensioni relativamente piccole. La NASA stima che misuri tra 130 e 150 piedi di larghezza, approssimativamente le dimensioni di un aereo di linea. Questo incontro segna la prima volta che questo asteroide è stato classificato come Near-Earth Object (NEO) e il Jet Propulsion Laboratory (JPL) della NASA ha confermato che non ci saranno approcci futuri, definendolo "forse l'ultimo incontro ravvicinato".

È interessante notare che questo evento segue diversi altri recenti passaggi ravvicinati di asteroidi. Il 13 ottobre, anche l’asteroide 2023 TC1, l’asteroide 2023 TB4, l’asteroide 2021 NT14, l’asteroide 2023 TU5 e l’asteroide 2023 TD4 hanno avuto il loro avvicinamento più vicino alla Terra. Questi asteroidi erano di dimensioni maggiori e si avvicinavano al pianeta ad una velocità di 1.7 milioni di chilometri all'ora.

Poiché il potenziale impatto degli asteroidi continua a essere motivo di preoccupazione, ulteriori ricerche e sforzi di monitoraggio sono vitali per garantire la sicurezza del nostro pianeta.