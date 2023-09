La NASA rivela i dettagli dell'avvicinamento ravvicinato dell'asteroide 2023 RU alla Terra

La NASA ha annunciato che un asteroide, denominato Asteroid 2023 RU, si avvicinerà alla Terra oggi, 11 settembre. L'agenzia ha monitorato l'orbita dell'asteroide utilizzando vari satelliti e telescopi e ha raccolto informazioni cruciali sul suo avvicinamento.

L'asteroide 2023 RU è un membro del gruppo Apollo di asteroidi vicini alla Terra, che sono rocce spaziali che attraversano l'orbita terrestre. Questi asteroidi prendono il nome dall'asteroide Apollo del 1862, scoperto dall'astronomo tedesco Karl Reinmuth. La NASA stima che l'asteroide 2023 RU sia largo tra 65 e 130 piedi, rendendolo paragonabile per dimensioni a un aereo.

Tuttavia, nonostante le sue dimensioni, l’asteroide 2023 RU non è classificato come un asteroide potenzialmente pericoloso e non si prevede che rappresenti alcuna minaccia per la Terra. Si avvicinerà al pianeta a una distanza di 4 milioni di chilometri, muovendosi a una velocità di 72951 chilometri all'ora.

Questo avvicinamento ravvicinato dell'asteroide 2023 RU è significativo perché sarà la prima volta che questo particolare asteroide si avvicinerà alla Terra. Secondo lo Small-Body Database Lookup della NASA, non sono stati previsti altri approcci ravvicinati per il prossimo futuro.

Nelle notizie correlate, l’anno scorso la NASA ha condotto il suo primo test di difesa planetaria chiamato Double Asteroid Redirection Test (DART). Questo test di successo ha comportato la deviazione dell’asteroide potenzialmente pericoloso Didymos dalla sua rotta di collisione con la Terra. Tuttavia, i ricercatori hanno scoperto un comportamento peculiare della piccola luna di Didymos, Dimorphos. Sembra che Dimorphos abbia rallentato la sua orbita attorno a Didymos, contrariamente alle aspettative iniziali.

Questi contatti ravvicinati con gli asteroidi servono a ricordare l’importanza degli sforzi continui per tracciare e comprendere queste rocce spaziali. Le tecnologie sviluppate dalle agenzie spaziali come la NASA e l'ESA consentono agli scienziati di monitorare e potenzialmente deviare gli asteroidi per evitare potenziali scenari di impatto.

Fonti: NASA, ESA