Il mistero della gravità: le dimensioni extra potrebbero spiegare la sua debolezza?

La gravità, una delle quattro forze fondamentali dell'universo, ha una debolezza peculiare rispetto alle altre tre forze: la forza nucleare forte e debole e la forza elettromagnetica. Quando si calcolano le forze tra le particelle, si scopre che la gravità è molto più debole, in particolare a piccole distanze. Una teoria proposta nel 1998 suggerisce che la debolezza della gravità potrebbe essere dovuta al fatto che essa “sanguina” in dimensioni extra a queste piccole distanze.

Ma cosa potrebbe nascondersi in queste dimensioni extra, ammesso che esistano? Per capirlo cominciamo considerando qualcosa di più semplice: la luce di una stella. Man mano che ci si allontana dalla stella, la luce si diffonde in forma sferica. La luminosità apparente della stella diminuisce con il quadrato della distanza a causa della diffusione della luce in un guscio sferico.

Questo concetto si applica anche a forze come la gravità e l'elettromagnetismo. Più sei lontano da una fonte di queste forze, più debole è la loro interazione con te. La gravità, ad esempio, segue la legge dell'inverso del quadrato: la forza tra due masse diminuisce con il quadrato della distanza tra loro. Allo stesso modo, anche la forza elettromagnetica tra due particelle cariche segue lo stesso schema.

Consideriamo ora cosa accadrebbe a questi fenomeni in un universo con meno di tre dimensioni spaziali. Nei sistemi di materia condensata, che confinano certi fenomeni a superfici o linee, possiamo osservare come funziona la diffusione in casi bidimensionali o unidimensionali. In un sistema bidimensionale, i fenomeni si diffonderanno solo lungo la circonferenza di un cerchio, mentre in un sistema unidimensionale non ci sarà alcuna diffusione.

In questi sistemi a dimensione inferiore, i segnali si indeboliscono più lentamente con l’aumentare della distanza, poiché ci sono meno dimensioni attraverso le quali propagarsi. Ad esempio, la luce che viaggia attraverso un cavo in fibra ottica unidimensionale manterrà la sua luminosità a distanza poiché non vi è alcuna diffusione in una dimensione.

Applicando questo concetto alla gravità, se la gravità fosse confinata in dimensioni extra, spiegherebbe la sua debolezza rispetto alle altre forze. La materia oscura, che si ritiene interagisca principalmente attraverso le forze gravitazionali, potrebbe potenzialmente esistere in queste dimensioni extra, spiegando perché ne rileviamo la gravità ma non la materia stessa.

Sebbene si tratti di un’idea speculativa che richiede ulteriori indagini, offre un’intrigante possibilità per comprendere la natura della gravità e le dimensioni nascoste del nostro universo.

– Articolo originale: “Le dimensioni extra potrebbero spiegare perché la gravità è così debole?” di Ethan Siegel per Forbes.