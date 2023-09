Il ghiaccio marino dell’Antartide continua a diminuire, segnalando un potenziale cambiamento di regime

Il ghiaccio marino che circonda il continente antartico sta vivendo un drammatico declino, con minimi record osservati nelle ultime due stagioni. Questo calo è significativo, poiché si sta attestando ben al di sotto di qualsiasi livello massimo osservato da quando è iniziato il monitoraggio satellitare alla fine degli anni ’1970. Anche i livelli minimi estivi sono in diminuzione, con tre estati ai minimi record verificatesi negli ultimi sette anni.

Il ghiaccio marino antartico svolge un ruolo cruciale nella regolazione del clima terrestre. Riflette l'energia solare nell'atmosfera, mantenendo il pianeta più fresco e isola l'oceano. Inoltre, la formazione del ghiaccio marino genera masse di acqua fredda e salata che guidano le correnti oceaniche globali. Pertanto, qualsiasi cambiamento significativo nel ghiaccio marino antartico potrebbe avere conseguenze di vasta portata per il sistema climatico terrestre.

Tuttavia, prevedere con precisione il ciclo annuale di gelo-disgelo e i cambiamenti nell’estensione del ghiaccio marino in Antartide si è rivelato una sfida per i modelli climatici. Le registrazioni satellitari indicano che quest’anno l’estensione del ghiaccio marino ha raggiunto il minimo record dell’era satellitare a settembre. Nonostante un rialzo tardivo dell’anno precedente, quando l’estensione del ghiaccio marino antartico ha raggiunto il suo massimo entro settembre, sono stati osservati effetti devastanti sui pinguini imperatore, senza che nessun pulcino sopravvivesse in quattro dei cinque siti di riproduzione in una regione di perdita di ghiaccio marino.

I modelli climatici globali hanno faticato a simulare accuratamente il ghiaccio marino antartico, e la maggior parte dei modelli non è riuscita a riprodurre la tendenza osservata nell’area del ghiaccio marino dal 1979 al 2018. Mentre vari fattori, come il vento e la struttura delle onde, la variabilità naturale, l’ozono stratosferico e l’acqua di scioglimento della calotta glaciale antartica, sono state proposte come potenziali spiegazioni, nessuna ha fornito una risposta definitiva.

Uno dei motivi della difficoltà nella comprensione del ghiaccio marino antartico è la mancanza di misurazioni dirette dello spessore del ghiaccio marino. A differenza dell’Artico, dove sono disponibili dati estesi, i dati sullo spessore del ghiaccio marino antartico sono scarsi. Questi dati provengono principalmente da fori praticati nel ghiaccio marino, stazioni di monitoraggio e misurazioni dell’induzione elettromagnetica. Ottenere misurazioni accurate sia dell’area che dello spessore del ghiaccio marino è fondamentale per comprendere l’impatto complessivo dei cambiamenti climatici sul ghiaccio marino.

Negli ultimi anni, insolite tempeste antartiche, come quelle sperimentate nello stretto di McMurdo, hanno contribuito a rendere il ghiaccio marino più sottile del solito. Queste tempeste hanno causato la rimozione del ghiaccio marino, provocando gravi interruzioni per le operazioni in Antartide. Nel 2022, il ghiaccio marino nello stretto di McMurdo era significativamente più sottile del solito, sollevando problemi di sicurezza e la necessità di misure alternative per monitorare lo spessore del ghiaccio marino.

Il continuo declino del ghiaccio marino antartico solleva preoccupazioni circa il potenziale cambiamento di regime che si sta verificando in questa regione. Mentre gli scienziati lavorano per comprendere meglio le complesse dinamiche che influenzano il ghiaccio marino antartico, è fondamentale monitorare e valutare questi cambiamenti per ottenere informazioni sulle loro implicazioni per il sistema climatico terrestre.

