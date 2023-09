Il drammatico declino del ghiaccio marino dell’Antartide: un cambiamento di regime con conseguenze di vasta portata

Il ghiaccio marino dell’Antartide, uno strato di acqua marina ghiacciata che circonda il continente, ha subito un calo significativo negli ultimi anni. Il livello massimo invernale del ghiaccio marino, osservato da settembre a febbraio, è ben al di sotto di qualsiasi record precedente da quando è iniziato il monitoraggio satellitare alla fine degli anni ’1970. Inoltre, anche il minimo estivo del ghiaccio marino è andato diminuendo, con tre estati ai minimi record negli ultimi sette anni.

Le implicazioni di questo declino del ghiaccio marino antartico potrebbero avere conseguenze di vasta portata per il clima della Terra. Il ghiaccio marino svolge un ruolo cruciale nel raffreddamento del pianeta riflettendo l’energia solare nell’atmosfera. Agisce anche come isolante per l’oceano e genera masse di acqua fredda e salata che guidano le correnti oceaniche globali. Questo ciclo annuale di gelo-disgelo del ghiaccio marino antartico è uno dei più grandi cambiamenti stagionali sulla Terra.

La misura utilizzata per monitorare l’estensione del ghiaccio marino è la superficie totale di cui almeno il 15% è coperto dal ghiaccio marino. Nel settembre di quest’anno, l’estensione del ghiaccio marino ha raggiunto il minimo record raggiunto dall’era satellitare per quel periodo dell’anno. L’anno precedente si è assistito anche ad una diminuzione dell’estensione del ghiaccio marino, con effetti devastanti sui pinguini imperatore. In una regione in cui si è verificata la perdita di ghiaccio marino, nessun pulcino è sopravvissuto in quattro siti di riproduzione su cinque.

È difficile prevedere con precisione il declino del ghiaccio marino antartico. I modelli climatici predittivi hanno faticato a riprodurre la tendenza osservata nell’estensione del ghiaccio marino antartico tra il 1979 e il 2018. Questi modelli, che sono i nostri migliori strumenti per prevedere il clima futuro, sono costituiti da modelli di componenti individuali che rappresentano vari processi fisici. Sebbene questi modelli abbiano previsto con successo il riscaldamento degli oceani e della superficie terrestre, hanno faticato a simulare il ghiaccio marino antartico.

Le ragioni dietro la mancata simulazione accurata del ghiaccio marino antartico sono ancora oggetto di studio. Come potenziali spiegazioni sono stati proposti i cambiamenti nel vento e nella struttura delle onde, la variabilità naturale, l’ozono stratosferico e l’acqua di scioglimento della calotta glaciale antartica. Nessuno, però, finora ha fornito una risposta definitiva.

Anche misurare lo spessore del ghiaccio marino antartico è una sfida, poiché non può essere misurato direttamente dai satelliti. Dati limitati sullo spessore del ghiaccio marino provengono da fori praticati nel ghiaccio marino, stazioni di monitoraggio e misurazioni dell’induzione elettromagnetica.

Il declino del ghiaccio marino dell’Antartide è uno sviluppo preoccupante che potrebbe avere implicazioni significative per il sistema climatico terrestre. Sono necessarie ulteriori ricerche per comprendere le cause sottostanti e prevedere con precisione i futuri cambiamenti nell’estensione e nello spessore del ghiaccio marino antartico.

Fonte:

– Studio: il livello devastante del ghiaccio marino antartico basso potrebbe essere il “nuovo anomalo”

– Articolo: Il profondo mistero del ghiaccio marino antartico