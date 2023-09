Il ghiaccio marino dell’Antartide è in drammatico declino, segnalando potenzialmente un cambiamento di regime

Il ghiaccio marino dell’Antartide ha registrato un calo significativo, attestandosi ben al di sotto dei livelli massimi invernali osservati da quando è iniziato il monitoraggio satellitare alla fine degli anni ’1970. Questo declino è preoccupante perché il ghiaccio marino svolge un ruolo cruciale nel clima terrestre riflettendo l’energia solare nell’atmosfera e isolando l’oceano. Genera anche masse di acqua fredda e salata che guidano le correnti oceaniche globali.

Il ghiaccio marino antartico subisce un ciclo annuale di gelo-disgelo, con una copertura massima a settembre e un minimo a febbraio. Tuttavia, il minimo estivo è in costante diminuzione, con tre estati ai minimi storici negli ultimi sette anni. Alcuni scienziati hanno suggerito che questo declino potrebbe indicare un cambiamento di regime per il ghiaccio marino antartico.

I satelliti monitorano una misura chiamata “estensione del ghiaccio marino” sin dagli anni ’1970. L’estensione del ghiaccio marino si riferisce alla superficie totale di cui almeno il 15% è coperto da ghiaccio marino. Quest’anno, l’estensione del ghiaccio marino ha raggiunto il minimo storico per questo periodo dell’anno. Nell’anno precedente, l’estensione del ghiaccio marino era inferiore del 2% alla media, e ciò ha avuto conseguenze devastanti sui pinguini imperatore.

È interessante notare che i modelli climatici hanno faticato a prevedere con precisione i cambiamenti del ghiaccio marino antartico. La maggior parte dei modelli prevedeva una tendenza alla diminuzione dell’estensione del ghiaccio marino antartico, ma i dati osservati contraddicevano queste previsioni. Le ragioni di questa discrepanza rimangono poco chiare, con le spiegazioni proposte che includono cambiamenti nei modelli di vento e onde, variabilità naturale, ozono stratosferico e acqua di scioglimento della calotta glaciale antartica.

Inoltre, misurazioni accurate dello spessore del ghiaccio marino in Antartide sono difficili a causa dei dati limitati e delle misurazioni sparse. Queste informazioni sono cruciali per comprendere l’impatto complessivo dei cambiamenti climatici sul ghiaccio marino. Anche le tempeste svolgono un ruolo nel modellare il ghiaccio marino antartico, come visto nel McMurdo Sound. Nel 2022, le tempeste hanno reso il ghiaccio marino in questa regione più sottile del solito, causando interruzioni e problemi di sicurezza per le operazioni in Antartide.

In conclusione, il ghiaccio marino dell’Antartide sta subendo un drammatico declino, con conseguenze potenzialmente di vasta portata per il clima della Terra. Le ragioni di questo declino e le sfide nel prevedere con precisione i cambiamenti del ghiaccio marino antartico sono ancora in fase di studio. Comprendere questi cambiamenti è fondamentale per valutare gli impatti dei cambiamenti climatici e sviluppare strategie efficaci per la mitigazione e l’adattamento.

Fonte:

– Inga Smith, Andrew Pauling, Greg Leonard, Maren Elisabeth Richter, Max Thomas, Pat Langhorne, Università di Otago e Wolfgang Rack, Università di Canterbury

- La conversazione