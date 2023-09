Comprensione degli inseguitori stellari: strumenti di test per la navigazione di veicoli spaziali

Gli inseguitori stellari sono strumenti cruciali utilizzati nella navigazione dei veicoli spaziali, poiché aiutano i satelliti a determinare la loro posizione facendo riferimento alle stelle. Presso il Centro europeo di ricerca e tecnologia spaziale (ESTEC) dell'Agenzia spaziale europea (ESA), gli ingegneri utilizzano un simulatore stellare artificiale per testare questi inseguitori stellari.

Il simulatore, situato nel GNC, AOC e Pointing Laboratory di ESTEC, è costituito da una tavola rotante e un punto di luce che imita il colore e la luminosità di una stella reale. Questa configurazione consente agli ingegneri di valutare accuratamente le prestazioni degli inseguitori stellari prima di distribuirli sui satelliti.

Gli inseguitori stellari catturano immagini del cielo utilizzando una fotocamera o un dispositivo per catturare la luce. Quindi confrontano queste immagini con un catalogo di stelle conosciute per determinare la loro posizione. Sebbene gli inseguitori stellari elettronici siano in uso sin dagli anni ’1950, continuano a svolgere un ruolo vitale in varie applicazioni, tra cui missili guidati, montature Goto per telescopi terrestri e, soprattutto, satelliti.

Gli inseguitori stellari satellitari variano da modelli open source a basso costo progettati per piccoli CubeSat a dispositivi avanzati come ASTRO XP. Il tracker ASTRO XP può mantenere autonomamente l’allineamento dei satelliti entro 0.1 secondi d’arco dal cielo, rendendolo un componente cruciale per le future missioni ESA come il telescopio a raggi X ATHENA e l’osservatorio di onde gravitazionali LISA.

Testare gli inseguitori stellari è essenziale per garantirne la precisione e l’affidabilità prima di lanciarli nello spazio. Il simulatore di stelle artificiali presso ESTEC fornisce agli ingegneri un ambiente controllato per valutare le prestazioni di questi strumenti di navigazione. Simulando il comportamento delle stelle, gli ingegneri possono valutare la precisione e la reattività degli inseguitori stellari e apportare eventuali modifiche o miglioramenti necessari.

In conclusione, gli inseguitori stellari svolgono un ruolo cruciale nella navigazione dei veicoli spaziali, aiutando nella determinazione della posizione facendo riferimento alle stelle. Il simulatore di stelle artificiali dell'ESTEC fornisce agli ingegneri un prezioso strumento di test per valutare le prestazioni degli inseguitori stellari prima che vengano schierati sui satelliti. Ciò garantisce che questi strumenti di navigazione funzionino in modo accurato e affidabile nella vastità dello spazio.

Definizioni:

– Star tracker: un dispositivo utilizzato per determinare la posizione di un veicolo spaziale catturando immagini delle stelle e confrontandole con un catalogo di stelle conosciute.

– CubeSat: un piccolo satellite conforme a un fattore di forma standardizzato a forma di cubo.

– ASTRO XP: un inseguitore stellare avanzato in grado di mantenere autonomamente l’allineamento dei satelliti entro 0.1 secondi d’arco dal cielo.

Fonte:

Titolo dell'articolo: "Simulatore stellare: cos'è questo strano dispositivo presso l'Agenzia spaziale europea?"

Pubblicazione: Space.com