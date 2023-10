Fotosintesi artificiale: una soluzione promettente per energia pulita illimitata

Gli scienziati hanno compiuto progressi significativi nel campo della fotosintesi artificiale, un processo che potrebbe potenzialmente sostituire i tradizionali pannelli solari e fornire energia pulita illimitata. Questa ricerca innovativa, delineata in una recente pubblicazione su ACS Engineering, dimostra come la fotosintesi artificiale può generare metano, un combustibile ad alta densità energetica, utilizzando solo acqua, anidride carbonica e luce solare.

Il team visionario, guidato da Kazunari Domen, mira a replicare l'intricato processo della fotosintesi naturale per creare una forma artificiale di fotosintesi. Utilizzando la luce solare per dividere l’acqua in idrogeno e ossigeno, questo sistema imita da vicino i processi di generazione di energia delle piante. L’espansione di questo metodo potrebbe potenzialmente sostituire i pannelli solari come fonte primaria di energia pulita e illimitata.

Tuttavia, ci sono sfide da superare per potenziare il sistema. La preoccupazione principale è prevenire le perdite di metano, che potrebbero contribuire alle emissioni di gas serra e aggravare il cambiamento climatico. I ricercatori sono impegnati ad affrontare questo problema perfezionando il sistema e utilizzando materiali economici e facilmente scalabili.

Per alimentare la reazione, gli scienziati hanno sviluppato celle di reazione rivestite con un fotocatalizzatore di titanato di stronzio drogato con alluminio, simili ai pannelli solari. Queste cellule dividono l’acqua in idrogeno e ossigeno, che vengono poi separati. L'idrogeno viene quindi utilizzato per produrre metano e acqua in una camera separata. Il metano può essere utilizzato come biocarburante sostenibile o come precursore di vari prodotti chimici.

Sebbene il sistema di prova abbia mostrato risultati promettenti durante i suoi tre giorni di funzionamento ininterrotto, sono necessari ulteriori progressi per aumentare l’efficienza della fotosintesi artificiale per la generazione di notevoli quantità di elettricità. Tuttavia, i potenziali benefici di questa tecnologia sono vasti, compresa la produzione di biocarburanti sostenibili e materie prime chimiche.

La fotosintesi artificiale rappresenta una grande promessa nella ricerca di energia pulita illimitata. Attingendo ai processi di generazione di energia delle piante, gli scienziati stanno lavorando verso un futuro in cui le fonti energetiche rinnovabili possano alimentare il nostro mondo in modo sostenibile e senza limiti.

Fonte:

– Pubblicazione di ACS Engineering sulla fotosintesi artificiale

– Conversazione con Kazunari Domen

– NatureWorldNews.com