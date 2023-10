Fotosintesi artificiale: una potenziale soluzione per energia illimitata

I ricercatori hanno fatto una scoperta rivoluzionaria nella ricerca dell’energia illimitata. Imitando il processo della fotosintesi, gli scienziati sono stati in grado di produrre metano, un combustibile ad alta densità energetica, utilizzando solo acqua, anidride carbonica e luce solare. Questa scoperta, delineata in un nuovo articolo pubblicato su ACS Engineering, ha il potenziale per rivoluzionare il campo della produzione di energia.

Guidato da Kazunari Domen, un team di ingegneri ha sviluppato un sistema che utilizza la luce solare per dividere l'acqua in idrogeno e ossigeno. Basandosi su ciò, miravano a replicare il processo utilizzato dagli impianti per assorbire l'anidride carbonica e immagazzinare l'energia del sole sotto forma di metano. Questa versione artificiale della fotosintesi potrebbe potenzialmente sostituire i pannelli solari come fonte primaria di energia pulita e illimitata.

Simile ai pannelli solari, questo sistema sfrutta l'energia del sole. Tuttavia, invece di immagazzinarla esclusivamente, utilizza lo stesso meccanismo a cui le piante fanno affidamento per la fotosintesi per generare ancora più energia immagazzinabile. Anche se l’ampliamento del sistema per soddisfare le esigenze di una città pone delle sfide, i ricercatori discutono le potenziali soluzioni nel loro articolo.

Un fattore cruciale in questo processo è la prevenzione delle perdite di metano. Dato che il metano è un potente gas serra, è fondamentale sviluppare un sistema che non contribuisca al cambiamento climatico e al riscaldamento globale. Le perdite contrasterebbero i benefici di questa tecnologia e danneggerebbero l’ambiente.

La fotosintesi artificiale offre una soluzione promettente per la produzione di energia illimitata e pulita. Replicando il processo naturale utilizzato dagli impianti, i ricercatori hanno dimostrato con successo la capacità di generare combustibile ad alta densità energetica utilizzando solo acqua, anidride carbonica e luce solare. Man mano che verranno condotte ulteriori ricerche, questa tecnologia potrebbe potenzialmente sostituire i tradizionali pannelli solari e fornire una fonte di energia sostenibile per il futuro.

Definizioni:

– Fotosintesi: il processo mediante il quale le piante convertono la luce solare, l’acqua e l’anidride carbonica in glucosio e ossigeno.

– Fotosintesi artificiale: una tecnica che imita il processo naturale della fotosintesi per produrre combustibili ricchi di energia utilizzando solo luce solare, acqua e anidride carbonica.

