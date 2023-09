L'Atlante dell'Universo delle Proteine: Scoprire nuove famiglie e pieghe di proteine

I ricercatori dell’Università di Basilea e del SIB Swiss Institute of Bioinformatics hanno fatto una scoperta rivoluzionaria nel campo della scienza delle proteine. Utilizzando la potenza dell’apprendimento profondo, hanno identificato centinaia di nuove famiglie di proteine ​​e persino un nuovo ripiegamento proteico previsto. I loro risultati sono stati pubblicati sulla prestigiosa rivista Nature.

Grazie al rivoluzionario strumento AI AlphaFold, la previsione delle strutture proteiche con elevata precisione è diventata realtà. Questo strumento, basato su decenni di dati sulle proteine, ha fornito preziose informazioni sulla forma delle proteine. Solo lo scorso anno, AlphaFold ha modellato con successo l’incredibile cifra di 215 milioni di proteine, comprese quelle che non sono state studiate approfonditamente con metodi sperimentali.

Il gruppo di ricerca, guidato dal professor Torsten Schwede e Joana Pereira, ha utilizzato la ricchezza di informazioni sulle proteine ​​di AlphaFold per costruire una rete interattiva di 53 milioni di proteine. All'interno di questa rete, hanno identificato 290 nuove famiglie di proteine ​​e scoperto una piega proteica unica che ricorda la forma di un fiore.

Per rendere questa rete accessibile alla comunità scientifica, il team ha sviluppato una risorsa web interattiva chiamata “Protein Universe Atlas”. Questa piattaforma consente a scienziati, studenti e insegnanti di esplorare la diversità delle proteine, dalla struttura alla funzione fino all'evoluzione.

Gli strumenti basati sul deep learning hanno svolto un ruolo cruciale in questa scoperta. Utilizzando questi strumenti, il team è stato in grado di sfruttare la potenza dell’intelligenza artificiale per scoprire nuove informazioni sulla rete proteica. Questa svolta ha implicazioni significative per vari campi, dalla ricerca di base allo sviluppo di farmaci e all’ingegneria delle proteine.

Il lavoro del gruppo di ricerca è stato sostenuto da un finanziamento del SIB, evidenziando l’importanza dell’integrazione dell’intelligenza artificiale nelle risorse delle scienze della vita. Questo studio testimonia il potenziale di trasformazione del deep learning e degli algoritmi intelligenti nella ricerca scientifica.

In conclusione, l’Atlante dell’Universo delle Proteine ​​apre interessanti possibilità a ricercatori ed educatori di esplorare il mondo nascosto delle proteine. Con la sua immensa collezione di famiglie e pieghe di proteine, questa risorsa promette di facilitare ulteriori scoperte e progressi nel campo della scienza delle proteine.

Fonte:

– Università di Basilea

– SIB Istituto Svizzero di Bioinformatica