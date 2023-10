Il futuro dell'astronomia: l'intelligenza artificiale e il Bright Transient Survey Bot

L’intelligenza artificiale (AI) è stata oggetto di dibattito, con discussioni che spaziano dal suo potenziale per salvare il mondo al suo potenziale per determinarne la fine. Nella serie di fantascienza Mrs. Davis, una potente intelligenza artificiale di nome Mrs. Davis diventa parte integrante della società umana. Tuttavia, non tutti ripongono una fiducia cieca in questa tecnologia, poiché Simone, una suora scettica, conclude un accordo con la signora Davis che prevede la ricerca e la distruzione del Santo Graal.

Nel mondo reale, l’intelligenza artificiale è stata utilizzata in vari campi, inclusa l’astronomia. Recentemente, un team internazionale di astronomi guidato da ricercatori della Northwestern University ha introdotto un nuovo strumento di astronomia basato sull’intelligenza artificiale chiamato Bright Transient Survey Bot (BTSbot). Questo strumento mira ad automatizzare il laborioso processo di identificazione delle supernovae candidate.

Il BTSbot, in collaborazione con telescopi robotici, ha identificato, confermato e classificato con successo una supernova precedentemente sconosciuta senza alcun coinvolgimento umano. Questa svolta segna la prima volta che una serie di robot e algoritmi di intelligenza artificiale hanno lavorato insieme per fare una tale scoperta. Eliminando gli esseri umani dal processo, gli astronomi hanno più tempo per analizzare le osservazioni e sviluppare nuove ipotesi.

Il processo di scoperta delle supernove comporta in genere l’esame manuale di più immagini della stessa parte di cielo scattate in momenti diversi. Questo processo, che richiede molto tempo, è necessario per identificare nuove sorgenti luminose che potrebbero essere potenzialmente supernove. Una volta identificato un candidato, gli astronomi devono raccogliere dati spettrali per determinarne la natura. Strumenti automatizzati come BTSbot semplificano questo processo, consentendo agli astronomi di concentrarsi sul lavoro più entusiasmante di interpretazione dei dati.

Per addestrare BTSbot, il team ha utilizzato 1.4 milioni di immagini d’archivio, comprese quelle di supernove confermate e altre fonti di luce temporanee. Confrontando più immagini del cielo, il sistema di intelligenza artificiale identifica le supernovae candidate e si coordina con un telescopio robotico per ottenere dati spettrali. I dati vengono quindi inviati per l'analisi e i risultati completi vengono condivisi online.

Mentre gli scienziati continuano a esplorare i confini e le applicazioni dell’intelligenza artificiale, strumenti come BTSbot migliorano l’efficienza della ricerca astronomica. Automatizzando alcune attività, l'intelligenza artificiale libera tempo prezioso affinché gli astronomi possano approfondire le loro osservazioni e svelare i misteri dell'universo. Finché l’intelligenza artificiale rimane focalizzata sull’esplorazione del cosmo, il suo potenziale a beneficio dell’umanità è immenso.

Fonte:

– La signora Davis (streaming su Peacock)

– Gruppo di ricerca della Northwestern University