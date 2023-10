Gli scienziati utilizzano l'intelligenza artificiale per indagare su un controverso campione di roccia risalente a 3.5 miliardi di anni fa

Gli scienziati si sono rivolti all’intelligenza artificiale per risolvere un dibattito di lunga data riguardante un campione di roccia di 3.5 miliardi di anni noto come Apex chert, scoperto nella regione di Pilbara nell’Australia occidentale. Originariamente, l’analisi della roccia suggeriva che contenesse microfossili di antichi microbi, rendendola un potenziale contendente come prova della vita più antica sulla Terra. Tuttavia, ricerche successive hanno indicato che la selce potrebbe contenere solo minerali, portando a incertezze e accese discussioni tra gli scienziati.

Un team guidato dal mineralogista Bob Hazen del Laboratorio geofisico della Carnegie Institution ha ora applicato l’apprendimento automatico, una forma di intelligenza artificiale, per determinare se il campione di roccia contiene o meno prove di vita passata. I loro risultati, pubblicati sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences, dimostrano che la tecnica può distinguere tra campioni biotici derivati ​​da organismi viventi e campioni abiotici che provengono da meccanismi non viventi.

Questo approccio è significativo non solo per risolvere il dibattito sulla selce di Apex, ma anche per il campo più ampio dell’astrobiologia. Identificando i modelli chimici associati alla vita, il team spera di trovare nuovi modi per cercare segni di vita antica sulla Terra e persino su altri pianeti del Sistema Solare. Invece di cercare semplicemente biomolecole specifiche come il DNA, il team sta adottando un approccio più completo. Ritengono che la chimica della vita sarà intrinsecamente diversa dalla chimica della non vita, consentendo così loro di identificare le biofirme in una gamma più ampia di campioni.

Per testare la loro tecnica di intelligenza artificiale, il team ha esaminato una raccolta di 134 campioni contenenti carbonio utilizzando la spettrometria di massa gascromatografica di pirolisi (GCMS). I campioni includevano una varietà di materiali biologici come capelli umani, cereali, semi, batteri e piante. Con questo metodo, il team ha dimostrato che è possibile identificare la distribuzione e i modelli delle molecole associate alla vita. Queste scoperte aprono nuove possibilità per la ricerca della vita extraterrestre e potrebbero fornire informazioni sulle origini della vita sulla Terra.

