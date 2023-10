L'esplorazione lunare attraverso il programma Artemis della NASA mira a svelare i segreti dello spazio profondo

Gli esperti del 74esimo Congresso Astronautico Internazionale di Baku ritengono che il programma internazionale Artemis della NASA, incentrato sull'esplorazione lunare, abbia il potenziale per rivoluzionare l'esplorazione dello spazio profondo e aprire la strada a futuri insediamenti umani sulla Luna e su Marte. Il progetto Artemis, lanciato il 16 novembre 2022, con la navicella spaziale senza equipaggio Orion in orbita attorno alla Luna, segna una pietra miliare significativa nell’esplorazione spaziale.

L'obiettivo a lungo termine di colonizzare altri corpi celesti è guidato dalla consapevolezza che le risorse della Terra sono limitate. Miguel Bello Mora, direttore generale dell'Agenzia spaziale spagnola, sottolinea l'importanza di stabilire insediamenti umani in ambienti alternativi, affermando: "Le nostre risorse sulla Terra finiranno per la popolazione, quindi dobbiamo colonizzare altri ambienti, prima è, meglio è". .”

Gli esperti spaziali affermano che una missione con equipaggio sulla Luna è cruciale per comprendere gli impatti fisici e biologici dell’esplorazione dello spazio profondo sugli astronauti. Gli studi sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) hanno già rivelato effetti neurologici e fisiologici sperimentati dagli astronauti durante le missioni spaziali di lunga durata. La ISS funge da prezioso analogo per le future missioni lunari e su Marte, fornendo informazioni sulle sfide poste dalla gravità ridotta e dalle radiazioni elevate.

Artemis 2, prevista per novembre 2024, sarà testimone della prima missione con equipaggio in orbita attorno alla Luna, seguita da un'altra missione orbitale come parte di Artemis 3 nel dicembre 2025. Queste missioni apriranno la strada alla creazione di un avamposto in orbita attorno alla Luna, al servizio come punto di sosta per l'esplorazione dello spazio profondo. Con lo sviluppo di veicoli di atterraggio, capsule di isolamento per valutare gli impatti psicologici e fisici delle missioni a lungo termine e dispositivi di protezione per proteggere gli astronauti dalle radiazioni spaziali, la NASA si sta preparando seriamente per gli sbarchi con equipaggio sulla Luna.

La prossima missione, Artemis 2, includerà più membri dell'equipaggio, tra cui donne astronaute, come Christina Hammock Koch della Nasa e Jeremy Hansen dell'Agenzia spaziale canadese. Questa composizione diversificata dell’equipaggio mira a ispirare più donne a intraprendere una carriera nell’esplorazione spaziale e ad aumentare la rappresentanza femminile nel settore.

