Il team internazionale della NASA viene premiato per la missione Artemis I

L'Accademia Internazionale di Astronautica ha assegnato il prestigioso premio Laurels for Team Achievement 2023 al team internazionale che ha supportato la missione Artemis I della NASA. Il premio è stato consegnato il 1° ottobre, durante il programma dell'Academy Day a Baku, in Azerbaigian. Il team composto da scienziati, ingegneri, tecnici e manager nel campo dell'astronautica è stato riconosciuto per le sue straordinarie prestazioni e risultati.

La missione Artemis I, la prima di una serie di missioni, mirava a stabilire un'esplorazione a lungo termine sulla Luna e a prepararsi per le future missioni su Marte. Il premio riconosce il contributo fornito dalla NASA e dai suoi partner di tutto il mondo nel sostenere il test di volo dell'Artemis I.

Amit Kshatriya, vice amministratore associato del programma Moon to Mars, ha ritirato il premio a nome del team Artemis I. Kshatriya ha espresso gratitudine per gli sforzi di collaborazione della NASA, dei partner internazionali e dei partner industriali nel raggiungimento del successo della missione. Ha sottolineato l’importanza di condurre ricerche scientifiche innovative sulla Luna e di prepararsi per il prossimo passo da gigante dell’umanità verso l’esplorazione del Pianeta Rosso.

La missione Artemis I prevedeva il lancio della navicella spaziale Orion senza equipaggio utilizzando il razzo Space Launch System (SLS). La navicella spaziale ha completato un test di volo di 25.5 giorni, coprendo una distanza di oltre 1.4 milioni di miglia attorno alla Luna e ritorno sulla Terra. La missione ha rappresentato una pietra miliare significativa poiché la navicella spaziale Orion ha volato più lontano di qualsiasi altra navicella spaziale costruita per gli esseri umani, raggiungendo circa 270,000 miglia oltre la Luna. Il successo di Artemis I ha aperto la strada alla successiva missione Artemis II, che coinvolgerà gli astronauti.

Il premio Laurels ha riconosciuto i contributi di vari partner internazionali, tra cui l'Agenzia spaziale europea (ESA), la Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA), l'Agenzia spaziale italiana, l'Agenzia spaziale israeliana e il Centro aerospaziale tedesco. La Deep Space Network ha svolto un ruolo fondamentale nel facilitare le comunicazioni spaziali e la navigazione per Artemis I attraverso le stazioni di terra in Australia e Spagna.

Anche i partner del settore sono stati premiati per il loro contributo, tra cui Aerojet Rocketdyne, Jacobs, Lockheed Martin, Boeing, Teledyne Brown, United Launch Alliance, Northrop Grumman e Airbus. Kshatriya ha dedicato il premio alle migliaia di lavoratori qualificati e alle loro famiglie coinvolti nello sviluppo del razzo, della navicella spaziale e dei sistemi di supporto per Artemis I.

L'Accademia Internazionale di Astronautica, organizzazione non governativa indipendente riconosciuta dalle Nazioni Unite, consegna il premio Laurels. Con membri provenienti da oltre 80 paesi, l'accademia riunisce esperti di astronautica per riconoscere i risultati raggiunti, discutere questioni all'avanguardia e fornire indicazioni per gli usi non militari dello spazio e l'esplorazione del sistema solare.

Attraverso il programma Artemis, la NASA mira a far sbarcare la prima donna e la prima persona di colore sulla Luna. L’agenzia esplorerà una parte della superficie lunare mai vista prima e utilizzerà tecnologie innovative per svelare i misteri del nostro sistema solare e del nostro pianeta natale a beneficio di tutti.

Fonti: Accademia Internazionale di Astronautica.