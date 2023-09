Progetto di riforestazione nella riserva amazzonica deforestata distrutta da un incendio doloso

Un progetto di riforestazione nella foresta amazzonica, volto a ripristinare una riserva naturale deforestata illegalmente in Brasile, è stato distrutto da un incendio doloso. Il progetto, avviato dal gruppo di ricerca ambientale Rioterra nel 2019, aveva ripiantato 270 ettari di terreno con 360,000 alberi. L’obiettivo era non solo combattere il cambiamento climatico, ma anche creare posti di lavoro verdi nel processo. Tuttavia, proprio mentre la terra bruciata mostrava segni di ricrescita e di assorbimento di migliaia di tonnellate di carbonio, venne data alle fiamme.

Gli investigatori hanno accertato che l'incendio, scoppiato il 3 settembre, è stato doloso. Le immagini satellitari indicano che l'incendio ha viaggiato nella direzione opposta al vento, segno comune di incendio doloso intenzionale. Diversi sospetti sono stati identificati dalla polizia. È probabile che il motivo dell'incendio doloso abbia ostacolato il processo di ripristino ecologico dell'area.

Il progetto di riforestazione era situato nella Riserva Naturale Statale del Rio Preto-Jacunda, un luogo remoto accessibile solo il 6 settembre dopo che la distruzione era stata scoperta attraverso le immagini satellitari. Il progetto, costato quasi 1 milione di dollari, impiegava oltre 100 persone e mirava a fornire una fonte di reddito sostenibile per la comunità locale piantando specie come le palme di acai, note per le loro proprietà nutrizionali e antiossidanti.

La distruzione del progetto rappresenta una battuta d’arresto significativa per gli sforzi volti a combattere la deforestazione e il cambiamento climatico in Amazzonia. Evidenzia le sfide attuali affrontate dalle organizzazioni ambientaliste e la necessità di una maggiore protezione e monitoraggio delle aree vulnerabili. La deforestazione illegale continua a essere un problema dilagante nella regione, causato dall’accaparramento di terre per scopi agricoli.

La perdita dell’area rimboschita non è solo dannosa per la lotta contro il cambiamento climatico, ma anche per la comunità locale che contava sul reddito sostenibile generato dal progetto. L’incidente sottolinea l’importanza di affrontare le questioni di fondo che guidano la deforestazione e di attuare misure più complete per proteggere e ripristinare la foresta pluviale amazzonica.

