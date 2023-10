Nuove intuizioni sulla formazione planetesimale: i tumuli di Arrokoth come elementi costitutivi

Riepilogo: Un recente studio pubblicato sul Planetary Science Journal ha identificato dodici tumuli su Arrokoth, un oggetto della cintura di Kuiper, che forniscono preziose informazioni sulla formazione dei planetesimi. Arrokoth, noto anche come (486958) 2014 MU69, è l'oggetto più distante e primitivo mai esplorato da un veicolo spaziale. I tumuli trovati su Arrokoth sono lunghi circa 5 chilometri e condividono proprietà simili, tra cui forma, colore e riflettività. Si ritiene che questi cumuli si siano formati quando il materiale ghiacciato si è accumulato lentamente sulla superficie dell'oggetto.

Secondo Alan Stern, il ricercatore principale della missione New Horizons, comprendere la formazione dei tumuli di Arrokoth può aiutare a perfezionare i modelli di formazione planetesimale. Se questi tumuli fungono da elementi costitutivi rappresentativi di antichi planetesimi, ciò solleva dubbi sulla dimensione preferita di questi elementi costitutivi. Le scoperte di Arrokoth potrebbero essere utili per la prossima missione della navicella spaziale Lucy, che mira a esplorare gli asteroidi troiani di Giove.

Arrokoth fa parte della Cintura di Kuiper, una vasta raccolta di piccoli corpi ghiacciati che fungono da resti delle prime fasi del Sistema Solare. Similmente alla Cintura Principale degli Asteroidi, anche la Cintura di Kuiper ospita oggetti più grandi come Plutone e Caronte. Le osservazioni della forma unica di Arrokoth indicano che i suoi due lobi probabilmente si sono formati separatamente e successivamente si sono fusi delicatamente all'interno di una nuvola di particelle. La sua somiglianza cromatica supporta ulteriormente l'interpretazione secondo cui Arrokoth è un oggetto primordiale, esistente fin dagli albori del sistema solare.

I tumuli di Arrokoth forniscono preziose informazioni sulla comprensione delle teorie sulla formazione planetesimale. Le prossime missioni Lucy e gli intercettori della cometa cercheranno strutture simili su altri planetesimi incontaminati, contribuendo alla nostra comprensione di come questi oggetti si accumulano in diverse regioni dell’antico sistema solare. Mentre gli scienziati continuano a studiare i dati inviati da New Horizons, l'importanza di Arrokoth come oggetto chiave per svelare i misteri della nostra storia cosmica cresce.

Definizioni:

– Cintura di Kuiper: una regione oltre l'orbita di Nettuno che contiene piccoli corpi ghiacciati rimasti dalla formazione del Sistema Solare.

– Planetesimo: un elemento costitutivo dei pianeti, in genere di dimensioni variabili da chilometri a centinaia di chilometri.

– Veicolo spaziale Lucy: una missione della NASA volta ad esplorare gli asteroidi troiani di Giove.

– Asteroidi troiani: asteroidi che condividono la stessa orbita di un pianeta, in posizioni stabili note come punti di Lagrange.

– Sistema Solare: l’insieme di pianeti, lune, asteroidi, comete e altri corpi celesti che orbitano attorno al Sole.

