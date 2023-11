Addomesticare il Basilosaurus in ARK Survival Ascended: una guida per principianti

Basilosaurus in ARK Survival Ascended (immagine tramite Studio Wildcard)

Il mondo sottomarino di ARK Survival Ascended ospita una vasta gamma di creature marine e una delle più affascinanti tra queste è il Basilosaurus. Questa creatura passiva e docile non solo mostra un'immunità unica ma vanta anche impressionanti capacità di combattimento. Oggi esploreremo il processo di addomesticamento e utilizzo di un Basilosauro per vari scopi in ARK Survival Asceso.

Il Basilosaurus può essere trovato nelle parti meno profonde degli oceani che circondano l'Isola. Il suo temperamento passivo lo rende un'opzione ideale per i principianti che desiderano avventurarsi nell'addomesticamento delle creature acquatiche. Per avviare il processo di addomesticamento, dovrai raccogliere cibo come crocchette e carne pregiata. Avvicinati al Basilosaurus e interagisci con lui per accedere al suo inventario. Procedi a dargli il cibo necessario tenendo presente che il processo di alimentazione genera una scarica di sangue, che può attirare altre creature come la Manta e il Megalodonte. È fondamentale affrontare tempestivamente queste creature per garantire un processo di addomesticamento di successo.

Una volta addomesticato, il Basilosauro diventa un compagno prezioso. Il suo Buff Immunità specie-specifico, che può essere attivato dandogli le crocchette eccezionali sopra menzionate, fornisce protezione contro le malattie e gli effetti ambientali dannosi. Inoltre, le sue eccezionali capacità di combattimento lo rendono una scelta eccellente per le battaglie sottomarine e la raccolta di risorse.

FAQ:

D: Qual è il temperamento di Basilosaurus in ARK Survival Asceso?

R: Il Basilosauro ha un temperamento passivo, il che significa che tollera i sopravvissuti e altri animali anche se attaccati.

D: Il Basilosauro può essere domato facilmente?

R: Sì, il Basilosauro è considerato una delle creature più facili da domare in ARK Survival Ascended.

D: Quali sono le caratteristiche uniche del Basilosaurus?

R: Il Basilosaurus possiede un potenziamento di immunità specifico per la sua specie e capacità di combattimento impressionanti.

D: Qual è il cibo consigliato per addomesticare un Basilosauro?

R: Le crocchette eccezionali sono la scelta alimentare migliore per domare un Basilosauro in ARK Survival Ascended.

D: Come posso proteggere il Basilosaurus addomesticato dall'attrarre altre creature durante il processo di alimentazione?

R: È consigliabile eliminare tempestivamente qualsiasi perdita di sangue generata durante l'alimentazione utilizzando cavalcature veloci e agili come l'Ichthyosaurus o eliminando le creature attratte utilizzando l'abilità AoE tailspin del Baryonyx.