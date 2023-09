Arianespace lancerà un piccolo satellite geostazionario per Intelsat su Ariane 6

Arianespace ha firmato un contratto con Intelsat per il lancio del satellite IS-45 nella prima metà del 2026. Il satellite sarà lanciato sull'Ariane 6, in particolare sulla variante Ariane 64. Il satellite IS-45, del peso di una tonnellata, trasporterà un carico utile di 12 transponder in banda Ku. Si basa sulla piattaforma HummingSat sviluppata da Swissto12 con il sostegno dell'Agenzia spaziale europea.

Questo contratto segna quasi 40 anni da quando Arianespace effettuò il suo primo lancio per Intelsat, mettendo il satellite Intelsat 507 in orbita geostazionaria nell'ottobre 1983. Tuttavia, da allora il mercato dei satelliti geostazionari è cambiato in modo significativo. Un tempo nucleo del mercato dei lanci commerciali, la domanda di questi satelliti è diminuita negli ultimi anni a causa dell’aumento delle costellazioni a banda larga nell’orbita terrestre bassa.

Stéphane Israël, CEO di Arianespace, sottolinea questo spostamento della domanda, affermando che ora vengono ordinati meno satelliti geostazionari e non sono così pesanti come in passato. Nonostante questo declino, le società di lancio considerano ancora importante il mercato dell’orbita geostazionaria commerciale (GEO). Tory Bruno, CEO di United Launch Alliance, ritiene che questo mercato rimarrà stabile intorno ai 10 lanci all'anno. Anche Tom Ochinero, vicepresidente delle vendite commerciali di SpaceX, sottolinea l'importanza del mercato GEO e respinge la narrativa dei lanci GEO in via di estinzione.

Tuttavia, i dirigenti riconoscono che il principale motore della domanda di lancio ora sono le costellazioni di banda larga. La progettazione di queste costellazioni richiede un ritmo costante di lanci, anche dopo il completamento del sistema, man mano che i vecchi satelliti vengono sostituiti. Israele osserva che, sebbene la GEO sia ancora presente, le costellazioni sono ora il motore più forte per la crescita.

