Lo studio sul vulcano Argyle identifica indizi per la ricerca di nuovi depositi di diamanti

I ricercatori della Curtin University hanno fatto una scoperta significativa nello studio delle rocce ricche di diamanti del vulcano Argyle nell'Australia occidentale. Hanno identificato il terzo ingrediente mancante, necessario per la formazione dei preziosi diamanti rosa. Questa scoperta potrebbe avere un profondo impatto sulla ricerca globale di nuovi giacimenti di diamanti.

Lo studio, pubblicato su Nature Communications, rivela che oltre al carbonio nelle profondità della Terra e alle forze derivanti dalla collisione delle placche tettoniche, la presenza di diamanti rosa sulla superficie terrestre richiede continenti che sono stati “allungati” durante la disgregazione dei continenti, centinaia di milioni di volte. anni fa. Questo allungamento creò degli spazi nella crosta terrestre attraverso i quali il magma che trasportava i diamanti poteva sollevarsi.

Il ricercatore capo, il dottor Hugo Olierook, spiega che si stima che Argyle abbia 1.3 miliardi di anni, il che significa che è 100 milioni di anni più vecchia di quanto si credesse in precedenza. La sua formazione è legata alla disgregazione di un antico supercontinente. La regione in cui si trova il giacimento di diamanti di Argyle è stata il risultato di una collisione tra la regione di Kimberley e l'Australia settentrionale, creando una cicatrice nel territorio che non si rimarginerà mai completamente.

Il dottor Olierook sottolinea che la combinazione di carbonio profondo, collisione continentale e estensione della terra è cruciale per trovare diamanti rosa. Egli ritiene che identificando questi tre ingredienti diventi possibile scoprire nuovi giacimenti di diamanti, simili alla famosa miniera di Argyle, che un tempo era la più grande fonte mondiale di diamanti naturali.

Tuttavia, il dottor Olierook riconosce che la ricerca di nuovi giacimenti di diamanti rosa porrà delle sfide. La maggior parte dei depositi di diamanti sono stati trovati nel mezzo degli antichi continenti perché i vulcani esposti sono più facili da individuare. Il vulcano Argyle, situato all'intersezione di due antichi continenti, ha prodotto oltre il 90% dei diamanti rosa del mondo.

Il coautore e principale geologo Murray Rayner di Rio Tinto sottolinea l'importanza dell'età e della posizione del vulcano Argyle nella comprensione della formazione di queste gemme rare e preziose. Lo studio è stato condotto da ricercatori affiliati al John de Laeter Center della Curtin University, al Timescales of Mineral Systems Group e all'Earth Dynamics Research Group.

In conclusione, la scoperta del terzo indizio necessario per identificare nuovi giacimenti di diamanti apre nuove possibilità per l’esplorazione dei diamanti. I ricercatori ora hanno una migliore comprensione delle condizioni necessarie per la formazione dei diamanti rosa e continueranno a cercare potenziali vulcani contenenti diamanti in Australia e in altre regioni.

Fonte: Curtin University, Nature Communications.