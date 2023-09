Magneti riproposti utilizzati in esperimenti di fisica rivoluzionari

Gli scienziati dell'Argonne National Laboratory del Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti stanno riproponendo i magneti dell'Advanced Photon Source (APS) del laboratorio per utilizzarli in una nuova macchina costruita dal Brookhaven National Laboratory e dal Thomas Jefferson National Accelerator Facility. Questi magneti verranno utilizzati nell’Electron-Ion Collider (EIC), un collisore di particelle all’avanguardia che fornirà nuove informazioni sulla struttura fondamentale della materia.

I magneti APS, in fase di sostituzione con tecnologia più avanzata, sono ancora perfettamente funzionanti. Riutilizzando questi magneti, i laboratori stanno risparmiando denaro e riducendo gli sprechi. Christoph Montag di Brookhaven stima che questa collaborazione farà risparmiare ai contribuenti circa 10 milioni di dollari.

L'EIC acquisterà circa 700 magneti dall'Argonne, che rientrano in due categorie: quadrupoli e sestupoli. I magneti quadrupoli agiscono come lenti per focalizzare il fascio di elettroni, mentre i magneti sestupoli correggono eventuali aberrazioni introdotte dai quadrupoli. Fortunatamente, i magneti APS possono essere facilmente integrati nell'EIC con un ricondizionamento minimo.

Questo utilizzo di magneti riciclati non solo dimostra l’impegno dei laboratori nazionali verso pratiche sostenibili, ma contribuisce anche all’avanzamento delle frontiere scientifiche. John Byrd di Argonne considera l'EIC il progetto di accelerazione più ambizioso mai intrapreso dal Dipartimento dell'Energia. Afferma: “Nella costruzione dell'EIC, gli scienziati stanno combinando tutti gli aspetti di ciò che abbiamo imparato sulla costruzione di acceleratori. Ad Argonne, non forniamo solo magneti ma anche esperienza nella progettazione di strutture”.

Riutilizzando i magneti e collaborando tra laboratori, la comunità scientifica può evitare problemi nella catena di approvvigionamento e massimizzare le risorse. L’EIC sarà pronto a fare scoperte rivoluzionarie nel campo della fisica nucleare, grazie ai magneti riconvertiti e allo sforzo collettivo di scienziati di più istituzioni.

Definizioni:

– Magneti: oggetti con un campo magnetico in grado di attrarre o respingere determinati materiali.

– Particle Collider: un tipo di strumento scientifico che accelera le particelle subatomiche e le fa scontrare, consentendo agli scienziati di studiare le proprietà fondamentali della materia.

– APS: Advanced Photon Source, una struttura utente del DOE Office of Science che produce raggi X ad alta energia per la ricerca scientifica.

– EIC: Electron-Ion Collider, una macchina all’avanguardia che fa collidere elettroni e ioni per studiare la struttura della materia.

Fonte:

– Laboratorio nazionale Argonne del Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti

– Laboratorio nazionale di Brookhaven

– Struttura nazionale dell’acceleratore Thomas Jefferson