La distribuzione globale e l'ecologia dei circoli fatati

È stato pubblicato l'atlante più completo dei cerchi fatati, un fenomeno affascinante caratterizzato da modelli di terreno nudo circondati da macchie circolari di vegetazione. Lo studio ha documentato 263 nuovi siti dei circoli fatati in 15 paesi di tre continenti, tra cui Madagascar e Asia. Tuttavia, nessun circolo fatato è stato ufficialmente documentato in Nord America. Questa ricerca fornisce la prova che i circoli fatati sono più comuni di quanto si pensasse in precedenza, consentendo ai ricercatori di comprendere i fattori che influenzano la loro distribuzione a livello globale.

I circoli fatati affascinano da tempo gli scienziati e le teorie sulle loro cause spaziano dall'attività delle termiti ai minerali radioattivi. Prima di questo studio, i circoli fatati erano stati osservati solo nelle zone aride dell’Africa sud-occidentale e dell’Australia centrale. Gli autori dello studio affermano che questa ricerca offre approfondimenti sull’ecologia, sulla biogeografia e sulla distribuzione globale di questi modelli di vegetazione.

La collezione più famosa di cerchi fatati si trova nel deserto del Namib, nell'Africa sud-occidentale, dove si possono trovare milioni di questi cerchi. I cerchi hanno dimensioni variabili e sono costituiti da zone nude di terreno circondate da anelli d'erba. Secondo lo studio, i modelli di vegetazione simili a cerchi fatati si trovano tipicamente in ambienti caratterizzati da condizioni specifiche del suolo, come bassi livelli di nutrienti e alto contenuto di sabbia, combinati con climi aridi con temperature elevate e elevata stagionalità delle precipitazioni. Anche alcuni elementi biologici, come i nidi di termiti, svolgono un ruolo nella presenza di questi modelli.

I ricercatori hanno utilizzato modelli basati sull’intelligenza artificiale e immagini satellitari per identificare nuove posizioni con schemi simili ai cerchi fatati. Le scoperte hanno ampliato la distribuzione conosciuta dei circoli fatati a regioni tra cui il Sahel, il Sahara occidentale, il Corno d'Africa, il Madagascar, l'Asia sudoccidentale e l'Australia centrale. È interessante notare che finora non sono stati documentati circoli fatati nelle Americhe o in Europa.

– Gli Atti dell’Accademia Nazionale delle Scienze

– Università di Alicante

Definizioni:

– Cerchi fatati: modelli di terreno nudo circondati da macchie circolari di vegetazione

– Modelli di vegetazione: modelli come anelli, bande e macchie che si verificano nei deserti e nelle regioni aride

– Biogeografia: lo studio della distribuzione delle specie e degli ecosistemi