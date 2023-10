Lavorare con i robot può portare alla pigrizia sociale, secondo uno studio

Un recente studio condotto da scienziati dell’Università Tecnica di Berlino ha scoperto che lavorare con i robot può portare all’ozio sociale, in cui gli individui si rilassano e lasciano invece che siano i colleghi a fare il lavoro. I ricercatori hanno studiato se gli esseri umani mostrano ozio sociale quando lavorano a fianco dei robot.

Gli scienziati hanno condotto un'attività simulata di ispezione dei difetti industriali, in cui ai partecipanti venivano fornite immagini di circuiti stampati e dovevano ispezionarli per individuare eventuali errori. Alla metà dei partecipanti è stato detto che i circuiti stampati erano già stati controllati da un robot, mentre all'altra metà non è stata data questa informazione.

A prima vista, sembrava che la presenza del robot non facesse alcuna differenza nel comportamento e nelle prestazioni dei partecipanti. Tuttavia, dopo un esame più attento, i ricercatori hanno scoperto che coloro che erano a conoscenza della precedente ispezione del robot rilevavano meno difetti nelle fasi successive del compito. Ciò suggerisce un fenomeno noto come “guardare ma non vedere”, in cui gli individui diventano meno coinvolti mentalmente in un compito quando fanno affidamento sulla tecnologia.

Gli autori dello studio hanno inoltre avvertito che questa perdita di motivazione e una minore attenzione ai dettagli potrebbero avere implicazioni sulla sicurezza, in particolare nei settori in cui è comune il doppio controllo. Hanno riconosciuto che il loro studio presentava alcune limitazioni, tra cui l’impostazione del laboratorio e il fatto che i partecipanti non lavoravano direttamente con il robot.

Sono necessarie ulteriori ricerche per esplorare la portata di questo problema negli ambienti di lavoro reali e il suo impatto sui risultati lavorativi. Comprendere i potenziali effetti negativi del lavoro con i robot sarà fondamentale poiché la tecnologia continua a progredire nella collaborazione uomo-robot.

