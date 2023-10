Le pulsar sono la chiave per trovare la materia oscura?

Un nuovo studio suggerisce che le pulsar, in particolare il loro bagliore residuo, potrebbero essere la chiave per rilevare le particelle di materia oscura note come assioni. Mentre le particelle massicce a interazione debole (WIMP) sono le candidate più comunemente considerate per la materia oscura, gli assioni sono un’altra opzione popolare. Originariamente proposti per affrontare alcune complessità della fisica delle particelle, gli assioni sono particelle di piccola massa e prive di carica che non interagiscono fortemente con la materia normale o la luce, rendendoli un candidato ideale per la materia oscura. Tuttavia, la sfida sta nel rilevare la luce debole e diffusa prodotta dal decadimento degli assioni in fotoni.

Lo studio proposto esplora la possibilità di rilevare il bagliore residuo degli assioni concentrandosi sulle pulsar, che sono stelle di neutroni circondate da forti campi magnetici. Le pulsar generano potenti flussi di energia dai loro poli magnetici, producendo grandi quantità di assioni che, in teoria, decadono in luce. Gli autori dello studio hanno sviluppato un modello per stimare la quantità di luce prodotta dal decadimento degli assioni e ne hanno simulato l’aspetto nei lampi radio di potenti pulsar. Hanno confrontato il loro modello con le osservazioni di 27 pulsar vicine, ma non hanno trovato prove dell’esistenza di assioni.

I risultati di questo studio non presuppongono che gli assioni siano materia oscura; invece, indagano sull'esistenza degli stessi assioni. Sulla base delle loro osservazioni, i ricercatori sono stati in grado di limitare la massa degli assioni, scoprendo che non possono essere più leggeri di 10-8 elettronvolt o più pesanti di 10-5 elettronvolt. Questo vincolo di massa fornisce preziose informazioni sulla fisica delle particelle, ma lascia ancora sfuggente la natura delle particelle di materia oscura.

Mentre continua la ricerca della sfuggente materia oscura, questo studio evidenzia il potenziale delle pulsar e del loro bagliore residuo nel svelare i misteri degli assioni e potenzialmente svelare la natura della materia oscura stessa.

Fonte: Dion Noordhuis et al, “Novel Constraints on Axions Produced in Pulsar Polar-Cap Cascades”, Physical Review Letters (2023).

Fonte: Universo oggi

Citazione: “Le pulsar sono la chiave per trovare la materia oscura?” (2023, 16 ottobre) recuperato il 16 ottobre 2023.