I vantaggi di suddividere il lungo periodo per migliorare la salute e le prestazioni delle ossa

Quando si parla di allenamento per una gara, la pratica tradizionale di una corsa lunga settimanale è da tempo considerata essenziale. Tuttavia, ricerche recenti suggeriscono che questa tradizione secolare potrebbe non essere tutto ciò che si dice. Infatti, è sempre più evidente che dividere la corsa lunga in due corse più brevi separate da alcune ore di riposo potrebbe essere una strategia più efficace sia per mantenere la salute delle ossa che per migliorare le prestazioni.

Uno dei motivi principali per cui correre su lunghe distanze può essere dannoso per le ossa è lo stress costante che esercita su di esse. Quando carichi le tue ossa impegnandoti in attività con carico come la corsa, queste si adattano e aumentano di massa per gestire il carico. Tuttavia, superare una certa soglia di stress può effettivamente desensibilizzare le ossa, ostacolando la loro capacità di adattarsi ulteriormente.

Gli studi hanno dimostrato che dopo aver riposato per XNUMX-XNUMX ore, le ossa si risensibilizzano nuovamente allo stress. Ciò suggerisce che correre due corse su distanze più brevi con un periodo di recupero intermedio potrebbe essere più vantaggioso per la salute delle ossa rispetto a una corsa lunga e continua. Consentendo alle ossa di riprendersi e adattarsi tra una corsa e l'altra, puoi comunque coprire la stessa distanza riducendo al minimo l'impatto negativo sulla massa ossea.

Anche se l’idea di frazionare il lungo periodo può sembrare non convenzionale, esistono prove scientifiche a sostegno della sua efficacia. Uno studio condotto sui topi ha scoperto che tre corse da 10 minuti distribuite nell’arco della giornata hanno prodotto adattamenti simili a quelli di una corsa lunga da 30 minuti. Inoltre, la campionessa di ultrarunning Camille Herron, nota per i suoi numerosi record mondiali, incorpora nel suo allenamento solo una o due corse lunghe al mese.

Quindi, questo significa che dovresti abbandonare completamente il lungo periodo settimanale? Non necessariamente. Le corse lunghe hanno ancora i loro vantaggi, come praticare il rifornimento e la preparazione il giorno della gara. Tuttavia, la chiave è evitare di farli uno dopo l’altro o ogni settimana. Considera invece l’idea di incorporare corse più brevi e più frequenti per dare alle tue ossa tutto il tempo per riprendersi e adattarsi.

Ricorda che la corsa è una questione altamente individuale e ciò che funziona per un corridore potrebbe non funzionare per un altro. Se soffri di affaticamento, burnout o infortuni frequenti, potrebbe valere la pena considerare un nuovo approccio. Dando priorità alla salute delle ossa e adattando il tuo allenamento alle esigenze del tuo corpo, puoi migliorare le prestazioni e ridurre il rischio di infortuni da uso eccessivo.

FAQ

1. Correre su lunghe distanze fa male alla salute delle ossa?

Partecipare alla corsa su lunghe distanze può sottoporre le ossa a uno stress significativo, che può portare a desensibilizzazione e ostacolare la loro capacità di adattarsi ulteriormente. Tuttavia, suddividere la corsa lunga in corse più brevi con periodi di recupero intermedi può aiutare a mantenere la salute delle ossa pur coprendo la stessa distanza.

2. La suddivisione della strategia a lungo termine è supportata dalla ricerca scientifica?

Sì, esistono prove scientifiche a sostegno dell’efficacia della frazionamento nel lungo periodo. Studi condotti sui topi hanno dimostrato che corse più brevi distribuite nell'arco della giornata possono produrre adattamenti simili a quelle di una corsa lunga e continua. Inoltre, l'approccio di allenamento dell'esperta runner Camille Herron, che prevede meno corse lunghe, fornisce prove concrete dei suoi benefici.

3. Dovrei eliminare completamente la corsa lunga settimanale dal mio allenamento?

Anche se non è necessario eliminare completamente il lungo periodo settimanale, è utile evitare di farli uno dopo l'altro o ogni settimana. Incorporare corse più brevi e più frequenti con tempi di recupero adeguati può essere una strategia più efficace per mantenere la salute delle ossa e ridurre il rischio di lesioni da uso eccessivo.

4. Come posso ancora sfruttare i vantaggi delle lunghe percorrenze?

Le corse lunghe sono utili per esercitarsi nel rifornimento e nella preparazione per il giorno della gara. Invece di farli ogni settimana, considera di includerne alcuni nel tuo piano di allenamento assicurandoti un tempo di recupero sufficiente nel frattempo. In questo modo, puoi comunque trarre i benefici delle corse lunghe riducendo al minimo il potenziale impatto negativo sulle tue ossa.

5. La corsa è altamente individuale?

Sì, la corsa è altamente individuale e ciò che funziona per un corridore potrebbe non funzionare per un altro. È importante ascoltare il tuo corpo, monitorare le prestazioni e il recupero e adattare l'allenamento di conseguenza. Se soffri di affaticamento, burnout o infortuni ricorrenti, potrebbe valere la pena esplorare approcci di allenamento alternativi, come suddividere la corsa lunga.