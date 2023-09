L'enorme ammasso di galassie "El Gordo" sfida le teorie cosmologiche standard

La comunità astrofisica sta promuovendo un cambiamento di paradigma nella nostra comprensione dell’universo dopo la scoperta di un enorme ammasso di galassie chiamato El Gordo. Secondo un gruppo di ricercatori britannici e tedeschi, l'esistenza di El Gordo è incompatibile con le teorie cosmologiche standard e potrebbe richiedere un nuovo modello di gravità.

Nella cosmologia standard, gli ammassi galattici si formano alle intersezioni dei filamenti di materia oscura all’interno della rete cosmica. Si prevede che questi ammassi crescano a un ritmo simile man mano che la materia cade nei nodi. Tuttavia, El Gordo è eccezionalmente massiccio per la sua età, sollevando interrogativi sul suo processo di formazione. Recenti osservazioni effettuate con il telescopio spaziale Hubble e simulazioni condotte dai ricercatori suggeriscono che la morfologia, la temperatura e la luminosità dei raggi X di El Gordo possono essere spiegate solo se due ammassi più piccoli entrano in collisione a una velocità insolitamente elevata.

Questa scoperta mette in discussione il ruolo della materia oscura nel modello cosmologico standard noto come ΛCDM o LCDM. La materia oscura è una sostanza misteriosa che si ritiene costituisca una parte significativa della materia totale nell'universo. Tuttavia, le simulazioni indicano che la velocità di collisione richiesta per El Gordo non può essere spiegata dai modelli gravitazionali della materia oscura. Questa discrepanza solleva dubbi sulla validità di LCDM.

I ricercatori sostengono una teoria alternativa della gravità nota come Dinamica Newtoniana Modificata, o MOND, che non si basa sull’esistenza della materia oscura. Credono che El Gordo e altri ammassi che mostrano tensioni con LCDM forniscano la prova che la materia oscura è una fantasia. Tuttavia, alcuni scienziati sostengono che le anomalie osservate in questi cluster possono essere spiegate da errori sistematici o da diverse interpretazioni dei dati.

Questo dibattito in corso richiede un approccio più collaborativo tra astronomi osservativi e fisici teorici. Sottolinea l’importanza di combinare raccolta, analisi e interpretazione dei dati per sviluppare una comprensione più completa dell’universo.

In conclusione, le enormi dimensioni di El Gordo mettono alla prova l’attuale comprensione della cosmologia e sollevano interrogativi significativi sul ruolo della materia oscura. Resta da vedere se questa scoperta porterà a un cambiamento di paradigma nella nostra comprensione dell’universo. Tuttavia, evidenzia la continua ricerca della conoscenza e la costante messa in discussione delle teorie consolidate nel campo dell’astrofisica.

Fonte:

– Il diario astrofisico

– Mondo della fisica