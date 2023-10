I cani sono più intelligenti dei lupi? Non proprio, ma è complicato

I canini hanno fatto molta strada dalla loro evoluzione dai lupi grigi oltre 15,000 anni fa. Tuttavia, i cani moderni sono effettivamente più intelligenti dei loro antenati? La risposta, secondo gli esperti, non è così semplice. Sebbene cani e lupi possiedano capacità cognitive diverse, sarebbe inesatto affermare che uno sia intrinsecamente più intelligente dell’altro.

La cognizione animale comprende una gamma di abilità, che possono essere classificate in due categorie: cognizione sociale e cognizione non sociale. La cognizione sociale si riferisce alle capacità di un individuo quando interagisce con altri animali, mentre la cognizione non sociale riguarda il modo in cui gli animali percepiscono e manipolano il mondo fisico che li circonda. Cani e lupi hanno capacità cognitive distinte che si allineano ai loro specifici stili di vita.

Il test di puntamento è un esperimento comune utilizzato per misurare le capacità cognitive sia nei cani che nei lupi. In uno studio recente, i ricercatori hanno osservato che i cani avevano il doppio delle probabilità rispetto ai lupi di trovare cibo nascosto in base a segnali come indicare o guardare. Questi risultati suggeriscono che la cognizione del cane è predisposta per comprendere i gesti e le intenzioni umane. Al contrario, i lupi potrebbero avere una migliore comprensione di causa ed effetto, come hanno dimostrato in un esperimento in cui si sono astenuti dall’avvicinarsi a una tazza vuota che era stata agitata. La comprensione della causalità da parte dei lupi è probabilmente adattiva, data la loro dipendenza dalla caccia indipendente nella foresta.

Tuttavia, l’abilità cognitiva non può essere ridotta a un semplice sistema di classificazione. Friederike Range, fondatrice del Wolf Science Center di Vienna, sottolinea che esistono numerosi test per valutare le capacità cognitive di cani e lupi. Nel complesso, i lupi sono più inclini a svolgere compiti cooperativi con i propri simili, mentre i cani eccellono nello svolgere compiti con gli umani.

L’obiettivo di questi test non è stabilire se i cani siano intrinsecamente più intelligenti dei lupi, ma acquisire una comprensione più profonda di come le loro capacità cognitive uniche consentano loro di navigare nel mondo. Proprio come sarebbe difficile confrontare l’intelligenza di individui come Van Gogh ed Einstein, valutare l’intelligenza degli animali si rivela ancora più complessa a causa delle loro diverse competenze.

In conclusione, l’intelligenza di cani e lupi non può essere misurata in modo semplice. Ogni specie possiede abilità cognitive adatte ai propri ambienti e requisiti specifici. Comprendere queste distinzioni aumenta il nostro apprezzamento per le notevoli capacità cognitive esibite dai cani, sia domestici che selvatici.

Domande frequenti (FAQ)

I cani sono più intelligenti dei lupi?

Sebbene cani e lupi possiedano capacità cognitive diverse, sarebbe inesatto affermare che uno sia intrinsecamente più intelligente dell’altro. I cani sono spesso più abili nel comprendere i gesti e le intenzioni umane, mentre i lupi dimostrano una maggiore comprensione di causa ed effetto.

In che modo i ricercatori misurano la cognizione nei cani e nei lupi?

Gli scienziati impiegano vari esperimenti per valutare le capacità cognitive nei cani. Un test comune è il test di indicazione, in cui i ricercatori nascondono il cibo e forniscono segnali come indicarlo o fissarlo. I ricercatori esaminano anche le capacità degli animali di comprendere causa ed effetto, le loro prestazioni in compiti sociali e fisici e molti altri fattori.

Perché classificare l’intelligenza tra cani e lupi è difficile?

Confrontare l’intelligenza di cani e lupi, o di due individui qualsiasi, è complesso a causa delle loro diverse competenze. Diverse specie mostrano capacità cognitive che si allineano con i loro specifici adattamenti ecologici ed evolutivi. Inoltre, è difficile definire l’intelligenza anche nel contesto umano.

L’addomesticamento gioca un ruolo nelle differenze cognitive tra cani e lupi?

Sì, l'addomesticamento ha influenzato le capacità cognitive dei cani. I cani si sono adattati a vivere e lavorare con gli esseri umani, il che ha favorito capacità cognitive diverse rispetto alle loro controparti selvatiche. I lupi, d’altro canto, si affidano maggiormente a compiti cooperativi all’interno dei propri gruppi.