Navi mercantili e cambiamento climatico: i combustibili a basso contenuto di zolfo potrebbero essere i colpevoli?

Un nuovo record è stato stabilito nel settembre 2023, quando la temperatura globale era di 1.8°C più calda del normale. Questo caldo senza precedenti ha portato alcuni a chiedersi se le navi mercantili, che ora devono utilizzare carburanti a basso contenuto di zolfo, potrebbero contribuire al cambiamento climatico. Dall’inizio del 2020, le navi hanno l’obbligo di utilizzare petrolio con un contenuto di zolfo non superiore allo 0.5%, riducendo i livelli di anidride solforosa e migliorando la qualità dell’aria. Tuttavia, si teme che questo cambiamento di carburante possa avere conseguenze indesiderate.

La teoria che collega i combustibili a basso contenuto di zolfo e l’aumento delle temperature ha qualche merito, secondo gli scienziati, ma non è la forza trainante dell’attuale ondata di caldo. Mentre la combustione del carburante produce particelle di raffreddamento che favoriscono la formazione di nuvole e riflettono la luce solare, emette anche grandi quantità di anidride carbonica che riscalda il pianeta. Il climatologo Olaf Morgenstern ritiene che l’impatto dei combustibili marini più puliti sulle temperature globali sarà minimo e richiederebbe diversi anni per materializzarsi.

È importante notare che i combustibili fossili non sono l’unica fonte di raffreddamento delle particelle. Anche le alghe producono particelle simili che hanno un effetto rinfrescante sul pianeta. Inoltre, queste particelle perdono parte del loro potere man mano che diventano più comuni. Secondo Morgenstern, l’impatto della rimozione di alcune di queste particelle dall’atmosfera è incerto e difficile da stimare.

Sebbene l’uso di combustibili a basso contenuto di zolfo presenti benefici per la salute umana e per l’ambiente, è improbabile che il suo impatto sulle temperature globali sia significativo rispetto ad altri fattori come le emissioni di combustibili fossili e il fenomeno meteorologico El Niño. Morgenstern attribuisce il recente aumento della temperatura alla continua marcia del riscaldamento globale e all’influenza di El Niño. Sottolinea che l’aumento della temperatura non è stato lineare ma avviene per gradi, spesso in coincidenza con gli anni di El Niño. L’arrivo di El Niño, dove l’acqua calda si sposta attraverso l’Oceano Pacifico, rilasciando calore nell’aria, ha ramificazioni a livello mondiale.

Sebbene le navi mercantili possano svolgere un ruolo nel contribuire al cambiamento climatico, sono solo un pezzo del puzzle. L’impatto complessivo dei combustibili a basso contenuto di zolfo sulle temperature globali sarà probabilmente limitato, mentre altri fattori, come le emissioni di combustibili fossili e i fenomeni climatici naturali, hanno un’influenza più significativa. È fondamentale continuare a ricercare e comprendere le complesse interazioni tra diversi fattori per affrontare efficacemente il cambiamento climatico.

