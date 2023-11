Il satellite meteorologico artico: miglioramento delle previsioni meteorologiche nell'Artico

È in corso una missione innovativa per rivoluzionare le previsioni meteorologiche nell’Artico. L’Arctic Weather Satellite, sviluppato dall’Agenzia spaziale europea (ESA), mira a colmare la mancanza di dati per previsioni accurate a breve termine in questa regione. Il satellite, costruito in soli 36 mesi attraverso l'approccio New Space, è stato ora trasportato da OHB in Svezia alla Germania per una serie di test cruciali.

I satelliti tradizionali in orbite geostazionarie e polari forniscono dati preziosi per le previsioni meteorologiche. Tuttavia, il monitoraggio dell’Artico è stato insufficiente a causa della mancanza di visibilità da parte dei satelliti geostazionari. L’Arctic Weather Satellite, che funge da prototipo per la potenziale costellazione EPS-Sterna, mira a cambiare la situazione.

La missione EPS-Sterna prevede una costellazione di sei microsatelliti su tre piani orbitali per fornire un flusso continuo di dati su temperatura e umidità da ogni luogo sulla Terra. Questa costellazione consentirebbe previsioni meteorologiche a breve termine, o “nowcasting”, nell’Artico, oltre a migliorare le previsioni meteorologiche globali. L'insieme dei sei microsatelliti verrebbe rifornito tre volte.

Prima che la missione EPS-Sterna diventi realtà, il prototipo del satellite meteorologico artico deve dimostrare la sua efficacia. Il satellite è dotato di un radiometro a microonde a scansione incrociata a 19 canali all'avanguardia, progettato per fornire scandagli di umidità e temperatura dell'atmosfera ad alta risoluzione in tutte le condizioni atmosferiche.

Il satellite è stato sottoposto a test cruciali, inclusa la verifica dei collegamenti tra il satellite e il centro di controllo della missione. Attualmente è sottoposto a una campagna di test ambientali presso l'IABG in Germania, dove sarà esposto alle vibrazioni del decollo, al rumore e alle condizioni di temperatura estreme sperimentate in orbita. Una volta completati questi test, il satellite tornerà all'OHB in Svezia per i controlli finali prima di essere trasportato al sito di lancio di SpaceX a Vandenberg, in California.

La data di lancio prevista per l'Arctic Weather Satellite è il 1 giugno 2024, a bordo di un razzo Falcon 9. In caso di successo, questa missione segnerà una pietra miliare significativa nel miglioramento delle capacità di previsione meteorologica nell’Artico e oltre.

