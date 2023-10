Le particelle biologiche svolgono un ruolo fondamentale nella formazione delle nubi artiche

I ricercatori hanno recentemente pubblicato uno studio su Nature Communications, rivelando il ruolo significativo che le particelle biologiche, come polline, spore e batteri, svolgono nello sviluppo del ghiaccio nelle nuvole artiche. Questi risultati hanno importanti implicazioni per la scienza del clima e per la nostra comprensione del clima artico in rapido cambiamento.

Lo studio è stato condotto per diversi anni presso l'Osservatorio Zeppelin alle Svalbard, in Norvegia. Utilizzando una tecnica ottica sensibile che si basava sulla diffusione della luce e sulla fluorescenza indotta dai raggi UV, i ricercatori sono stati in grado di identificare e contare queste particelle biologiche individualmente, nonostante le loro minuscole concentrazioni.

I ricercatori hanno anche studiato le dinamiche stagionali di queste particelle biologiche e hanno stabilito correlazioni con variabili quali copertura nevosa, temperatura e parametri meteorologici. Hanno confermato la presenza di particelle biologiche attraverso vari metodi, tra cui la microscopia elettronica e il rilevamento di sostanze specifiche, come arabitolo e mannitolo.

Arabitolo e mannitolo sono composti di alcol zuccherini comunemente presenti nei microrganismi. La rilevazione di queste sostanze nell'aria suggerisce la presenza di spore fungine, che possono provenire sia da fonti locali che da trasporto atmosferico a lungo raggio.

Quantificare le particelle nucleanti del ghiaccio e comprenderne le proprietà si è rivelato un compito impegnativo. I ricercatori hanno utilizzato due metodi distinti, inclusa la raccolta di particelle sui filtri per una settimana, seguita dall'analisi di laboratorio. Inoltre, sono stati in grado di identificare la componente proteica delle particelle nucleanti del ghiaccio sottoponendo i filtri a un ulteriore riscaldamento.

Questi risultati hanno implicazioni significative per la scienza del clima, poiché possono migliorare la rappresentazione delle interazioni aerosol-nuvole nei modelli climatici e ridurre le incertezze legate alle stime della forzatura radiativa antropogenica.

Nel complesso, lo studio fa luce sul ruolo critico che le particelle biologiche svolgono nella formazione delle nubi artiche. Comprendere questo processo è essenziale per prevedere e comprendere con precisione l’impatto dei cambiamenti climatici nell’Artico.

