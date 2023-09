La struttura in legno più antica mai scoperta indica antenati avanzati

Gli archeologi hanno fatto una scoperta rivoluzionaria alle cascate Kalambo in Zambia, portando alla luce la più antica struttura in legno mai trovata, risalente ad almeno 476,000 anni fa. Questa scoperta suggerisce che i nostri antenati erano più avanzati di quanto si credesse in precedenza. La struttura in legno, ritenuta una piattaforma, una passerella o un'abitazione rialzata, era eccezionalmente ben conservata e mostra prove di strumenti di pietra utilizzati per unire insieme due grandi tronchi. Nel sito è stata scoperta anche una collezione di strumenti di legno, tra cui un cuneo e un bastone da scavo.

Questa scoperta mette in discussione l’idea che i nostri antenati fossero nomadi, poiché la struttura sembra essere un’abitazione permanente vicino alle cascate. La presenza di una fonte d'acqua perenne suggerisce che i nostri parenti avessero la capacità di progettare e costruire strutture permanenti. L'autore principale dello studio, l'archeologo Larry Barham, sottolinea che la scoperta dimostra le capacità di trasformazione e il pensiero astratto dei nostri antenati. Suggerisce che abbiano usato la loro intelligenza, immaginazione e abilità per creare qualcosa che non era mai esistito prima.

Si ritiene che l'alto livello dell'acqua alle cascate Kalambo abbia preservato la struttura in legno nel corso dei secoli. La datazione con luminescenza, un nuovo metodo utilizzato dai ricercatori, ha rivelato l'età della struttura e ha confermato che è antecedente all'evoluzione dell'Homo sapiens. Precedenti strutture in legno risalivano a circa 9,000 anni fa, rendendo questa scoperta di grande importanza per comprendere le capacità dei nostri primi antenati.

Questa scoperta evidenzia le capacità cognitive dei nostri antenati, tra cui la pianificazione, la visualizzazione e la capacità di creare strutture complesse. Sfida le ipotesi precedenti sulle capacità e sugli stili di vita dei primi esseri umani. Sebbene siano necessarie ulteriori ricerche per comprendere appieno lo scopo e la funzione della struttura, è chiaro che i nostri antenati possedevano la capacità di pensiero avanzato e di risoluzione dei problemi.

