Gli esseri umani costruirono strutture in legno mezzo milione di anni fa, secondo uno studio

I ricercatori dell’Università di Liverpool e dell’Università di Aberystwyth hanno scoperto prove che mezzo milione di anni fa gli esseri umani costruivano strutture in legno. Il team ha scavato legno ben conservato nel sito archeologico di Kalambo Falls in Zambia, che risale ad almeno 476,000 anni fa, antecedente all'evoluzione dell'Homo sapiens. I segni di taglio di utensili in pietra sul legno forniscono la prova che i primi esseri umani modellarono e unirono due grandi tronchi per creare una struttura, forse una piattaforma o parte di un'abitazione.

Questa scoperta mette in discussione l’opinione prevalente secondo cui gli umani dell’età della pietra erano nomadi. La regione forniva una fonte perenne di acqua e abbondanza di cibo, consentendo a questi umani di stabilirsi e costruire strutture. La scoperta di strutture in legno dimostra che questi primi esseri umani possedevano intelligenza, immaginazione e abilità per creare qualcosa che non era mai esistito prima.

Il gruppo di ricerca ha utilizzato nuove tecniche di datazione con luminescenza per determinare l’età dei reperti. Analizzando l'ultima volta che i minerali nella sabbia circostante sono stati esposti alla luce solare, i ricercatori sono riusciti a collocare il legno ad un'età di mezzo milione di anni. Questo nuovo metodo di datazione ha implicazioni significative per la comprensione dell’evoluzione umana e consente di risalire più indietro nel tempo.

Il sito delle cascate Kalambo, situato sul fiume Kalambo, si trova al confine tra lo Zambia e la regione di Rukwa in Tanzania. È noto per il suo significato archeologico ed è stato nominato per l'inclusione nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO. Le recenti scoperte evidenziano l’importanza del sito e i ricercatori sostengono il suo riconoscimento come sito del patrimonio mondiale delle Nazioni Unite.

Questa ricerca fa parte del più ampio progetto “Deep Roots of Humanity”, finanziato dall'Arts and Humanities Research Council del Regno Unito. Lo scopo è indagare come si è sviluppata la tecnologia umana nell’età della pietra. Il progetto prevede la collaborazione con la Commissione nazionale per la conservazione del patrimonio dello Zambia, il Museo Livingstone, il Museo Moto Moto e il Museo Nazionale di Lusaka. I ricercatori prevedono che ulteriori scoperte entusiasmanti emergeranno dalle sabbie impregnate d’acqua del sito di Kalambo Falls.