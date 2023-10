Gli archeologi che lavorano nell’ex cuore dei Maya hanno fatto una scoperta senza precedenti: due “sfere d’oro” trovate all’interno di un tunnel precedentemente nascosto. Le sfere, fatte di argilla avvolta in una pellicola d'oro, sono state trovate in un tunnel laterale sotto il Tempio del Serpente Piumato in Messico. Anche le pareti del tunnel erano ricoperte da una sostanza dorata, portando i ricercatori a credere che lo spazio servisse a uno scopo rituale sacro. Alcuni ricercatori ipotizzano che le pareti siano state progettate per imitare il cosmo e fornire ai Maya uno spazio per studiare il cielo notturno.

In particolare, il calendario Maya è fortemente calibrato sui parametri orbitali dei pianeti del nostro sistema solare, in particolare dei pianeti interni. I Maya erano particolarmente affascinati dall'orbita di Marte, come mostrato nel Codice di Dresda, il più antico resoconto scritto conosciuto delle Americhe. Il codice mostra il tracciamento dei Maya e descrive il loro calendario in relazione al movimento di Marte nel cielo.

Le sfere d'oro potrebbero aver svolto un ruolo significativo nello studio dei Maya sul Pianeta Rosso, aiutandoli nella loro comprensione completa del cielo notturno. Sebbene il loro scopo esatto sia ancora incerto, la scoperta di queste sfere fornisce un'ulteriore prova delle avanzate conoscenze scientifiche dei Maya e della loro impareggiabile comprensione dei corpi celesti.

